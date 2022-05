Frère Boglo : « Il n’y aura pas un autre coup d’Etat, la France dehors, le MPP est maudit… »

0 Partages Partager Twitter

Christian Boglo alias As-suit, « Homme de prière et de jeûne » qui avait prédit le coup d’Etat au Burkina Faso, a donné sa lecture sur la situation nationale, ce jeudi 26 mai 2022 à Ouagadougou. Comme il a dit, toujours dans ses révélations, les Burkinabè doivent impérativement soutenir le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) « avec pour option le marquage à la culotte du peuple ».

Christian Boglo, « Homme de prière et de jeûne » a d’entrée tenu à rappeler que presque toutes ses révélations se sont avérées, même si elles n’ont pas été prises au sérieux, notamment le départ de Blaise Compaoré, le coup d’Etat contre Roch Kaboré, et même l’arrivée d’un jeune au pouvoir.

« Le MPSR, je le disais, il y a un jeunes qui va venir, Damiba c’est l’homme qu’il faut. Il faut le soutenir, le marquer. Je préviens tout de suite il n’y aura pas un autre coup d’Etat. Car si on s’amuse à avoir un autre coup d’Etat, on court le risque d’une guerre civile, ce sont les mêmes schémas qui se sont passés ailleurs. Il faut soutenir vaille que vaille le MPSR. Car s’il se décourage et quitte, ça ne sera pas bon pour nous (…) », a indiqué Christian Boglo.

Cependant, a-t-il imploré, « Il faut le marquer, car il ignore une chose, le pouvoir est devenu populaire. Que Damiba l’entende, écoutez le peuple sinon (…). Je demande au MPSR de libérer Roch. Il faut qu’il n’y ait pas de la méchanceté au sommet du pouvoir. S’il a des soucis, qu’il dit au peuple de quoi il est accusé. Il faut sortir Zoungrana également. Nous sommes à une période où le peuple doit être ensemble ».

Concernant la situation nationale, Christian Boglo a averti : « la situation aujourd’hui est telle que je pleure nuit et jour. Où allons-nous, Africains ? Que ce soit les hommes politiques et les hommes intelligents, ils ne pensent qu’avoir leur grosse voiture, boire du vin et avoir les petites filles. Le drame, c’est que nous sommes en voie de disparition, comme l’a dit Simon, si on se réveille pas ».

Pour lui, Tout ce que le monde occidental entreprendra contre le Mali va échouer car c’est « terrible ce que ces gars faisaient en Afrique ». « Ce qui intéresse les Occidentaux, c’est seulement notre sous-sol et ils feront tout pour y demeurer. Le Mali va réussir. Il est temps que nous sortions pour dire que ça suffit ; nous avons assez été esclaves. La France dehors. Il faut qu’on arrête le travail et sortir dire à Damiba que nous en avons assez de perdre notre espace », a-t-il ajouté.

« L’homme des révélations » s’est également attardé sur l’ex parti au pouvoir en l’occurrence le MPP et a mis en garde toute tentative de faire revenir l’ex RSP (Régiment de sécurité présidentielle) au pouvoir.

« Je l’avais bien dit, ce n’était pas le MPP qui était destiné au pouvoir. L’Esprit Saint ne ment pas. Le MPP est maudit. Si le MPP s’amuse à toucher au MPSR, il verra la conséquence. Et je condamne toute tentative de faire revenir l’ex RSP car le Saint Esprit a décidé de leur départ », a-t-il conclu.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

