Qualifications CAN U17 (Algérie): Le Burkina commence par une victoire face au Niger (2-1)

Les Etalons U17 du Burkina ont remporté leur premier match de groupe du tournoi de l’Union des fédérations ouest africaines de football (UFOA) dans la zone B. L’équipe U17 burkinabè a battu celle des moins de 17 ans du Niger (2-1) ce dimanche 12 juin 2022 à Accra au Ghana.

Bonne entrée des Etalons U17 au tournoi. L’équipe entraînée par l’ancien international Brama Traoré a commencé par une victoire face au Mena du Niger. Les Etalons U17 n’ont pas mis du temps pour se signaler.

Ils ouvrent le score par l’intermédiaire de Ousmane Camara. Sur un coup franc excentré sur le côté droit, le joueur de Rahimo FC frappe du pied gauche. Le ballon contourne le mur et se loge dans la lucarne droite. Le gardien de but Karimou Midou Mahamadou a beau se déployer, il n’empêchera pas le but burkinabè (1-0).

Alors qu’il devait prendre le match en main, l’équipe burkinabè multiplie les passes approximatives et se laissent dominer sur le plan physique par les Nigériens. Ces derniers profitent d’une erreur de marquage de la défense burkinabè pour égaliser. Bien placé dans la surface de réparation, Abdoul Aziz Ismaël d’une tête puissance permet de rétablir la parité.

Retour gagnant

La mi-temps intervient malgré une possession légèrement à l’avantage des Etalons (56%).

Les Etalons au retour des vestiaires prennent néanmoins l’avantage grâce à Apollinaire Bougouma (52’). Servi par Camara, il n’a plus qu’à envoyer le ballon dans les filets (2-1). Les Etalons auraient pu s’imposer (3-1) si Souleymane Alio n’avait pas perdu son duel avec le gardien Nigérien (80’).

Dans le même groupe, le Bénin a battu la Côte d’Ivoire par le score de 3 à 2. La CAN U17 se tient en janvier 2023 en Algérie.

