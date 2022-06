Seytenga : Le gouvernement invite à « se démarquer des bilans hâtifs et des chiffres diffusés sans vérification préalable »

Dans la nuit du 11 au 12 juin 2022, des individus armés ont fait irruption dans la commune de Seytenga (province du Seno) pour s’en prendre aux populations civiles. Selon les premières informations à la disposition du gouvernement, cette situation a provoqué un déplacement des populations de cette localité vers la commune de Dori, située à 47km.

Les unités d’intervention ont été déployées dans la zone en vue d’évaluer la situation et de procéder aux opérations de sécurisation. À l’étape actuelle, un bilan officiel ne peut être établi au regard de la complexité de la situation. Le gouvernement s’active pour un retour à la paix et à la quiétude. Il invite les Burkinabè à se démarquer des bilans hâtifs et des chiffres diffusés sans vérification préalable.

Un bilan précis est en train d’être dressé par les services compétents et le gouvernement s’emploiera en temps utile et en toute responsabilité à informer l’opinion sur ces événements tragiques de Seytenga.

