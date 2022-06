Solidarité : Un collectif d’étudiants donne du sourire aux orphelins de l’Hôtel maternel de Ouagadougou

0 Partages Partager Twitter

Un collectif des étudiants de différentes universités du Burkina Faso a remis des objets et biens collectés lors de leur campagne de collecte de dons et de fonds aux orphelins de l’hôtel maternel de Ouagadougou, ce dimanche 12 juin 2022. L’objectif de cet acte pour le collectif, c’est de montrer aux yeux du monde que toute personne, quel que soit son rang social, peut contribuer d’une manière ou d’une autre au bonheur des personnes vulnérables de la société.

D’une valeur de 200 000F CFA, collectés essentiellement à travers des cotisations des étudiants et de personnes de bonnes volontés, ce don est composé de lait, de couches et bien d’autres dont la finalité est de soulager un tant soit peu les responsables et orphelins de l’hôtel maternel.

« Les temps sont durs, les Burkinabè font face à plusieurs défis, le terrorisme qui met en péril la vie et l’avenir de milliers d’enfants ; de nos jours, la vie est chère. Mais ces maux ne doivent pas nous faire oublier la solidarité envers les plus démunis d’entre nous. C’est dans cette logique que nous, étudiants des universités diverses, avons décidé d’organiser cette activité en vue de donner l’exemple à d’autres, à la jeunesse, et montrer que nous sommes capables, qu’on n’a pas besoin de grand-chose pour faire plaisir aux enfants », a expliqué la présidente du collectif, Kelly Océane Poda.

A l’entendre, cette activité est une première pour le collectif et ne sera pas la dernière, car ses membres ont pris l’engagement de mieux s’organiser pour faire une collecte sur une longue durée et revenir avec plus de biens. Une ambition saluée par les responsables de l’hôtel maternel qui ont d’ailleurs souhaité que cela s’inscrive dans la durée pour le bien-être des enfants.

Le collectif est composé d’étudiants de plusieurs universités de Ouagadougou et entend grandir pour devenir une association afin d’étaler plus ses champs d’intervention.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

