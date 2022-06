0 Partages Partager Twitter

Ceci est une déclaration du Forum Ditanyè sur des « menaces d’attenter à la vie et aux biens de Newton Ahmed Barry ».

C’est avec stupéfaction et grave préoccupation que le Forum Ditanyè a pris connaissance d’un audio de menace de mort contre M. Newton Ahmed Barry et d’appel à la destruction de son domicile.

Cet audio circule sur les réseaux sociaux, depuis la nuit du 10 juin 2022, et profère également des menaces contre sa famille en disant en substance « Il faut aller brûler son domicile, raser complètement sa maison, ramasser tous les débris de sable et laisser le terrain vide », indique la voix qui profère les menaces.

M. Newton Ahmed Barry, membre du comité de pilotage du Forum Ditanyè, est un citoyen burkinabè connu et reconnu pour sa profession de journaliste et son service à la Patrie comme ex-président de la CENI.

L’appel au meurtre et à la destruction de biens de M. Newton Ahmed Barry, est grave, et alarmant, au regard du contexte national d’insécurité et les velléités d’un passé de crimes politiques jamais punis.

Le Forum Ditanyè s’indigne de cette violence verbale dans le débat public, condamne avec force, les appels au meurtre contre M. Newton Ahmed Barry, appelle les autorités publiques à garantir urgemment l’intégrité physique, et morale de M. Newton Ahmed Barry et de sa famille, appelle les Burkinabè épris de paix, de justice, de liberté, de tolérance et de démocratie à défendre l’état de droit et les droits constitutionnels de tous les citoyens sans exception, demande à Monsieur le procureur du Faso, d’ouvrir diligemment une enquête sur les auteurs de l’appel sonore au meurtre, exprime toute sa solidarité à M. Newton Ahmed Barry, à sa famille et à tous les concitoyens qui souffrent de violences.

Fait à Ouagadougou le 11 juin 2022

Pour la coordination du Forum Ditanyè

Dr Guy Yogo

