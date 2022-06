Des acteurs culturels nés en mai se détendent autour d’un barbecue

0 Partages Partager Twitter

Des artistes et acteurs natifs du mois de mai continuent leurs bonnes actions. Après avoir effectué un don à la maternité du CHU Yalgado Ouédraogo, ils se sont déportés du côté de Koubri où ils ont communié autour d’un barbecue, le samedi 11 juin 2022.

« On a constaté à travers nos amis Facebook qu’il y a beaucoup de personnes, beaucoup de nos amis qui sont dans la culture et qui sont nés en mai. Donc on a jugé bon de créer un groupe et au fur et à mesure on coptait les gens pour leur expliquer le concept et on les intégrait dans le groupe », explique Françoise Sedgo, actrice maquilleuse de cinéma, par ailleurs promotrice du collectif des artistes et acteurs nés en mai.

Au nombre de 92 membres, ce groupe est composé des grands noms de la musique burkinabè, des journalistes, des comédiens, des humoristes, des animateurs et bien d’autres. Ce groupe a bien dépassé le monde virtuel, de par les actions concrètes qu’il pose.

Le samedi 11 juin 2022, ces membres ont posé une fois de plus une action de bonne foi. Ils se sont regroupés autour d’un barbecue pour passer ensemble le temps, et mieux, échanger. « Aujourd’hui, c’est un barbecue à l’honneur des artistes et Hommes de culture nés en mai.

On a profité inviter les jeunes journalistes, nos amis pour partager un repas commun et passer une belle journée ensemble. Ça nous réjouit vraiment de voir les gens danser, manger et boire à notre honneur. ; ça nous réjouit beaucoup. ; ça ne dépasse pas ça hein, se rencontrer, et discuter ensemble et tout », lance-t-elle.

Même son de cloche pour l’actrice Eléonore Kocty. Faisant partie du collectif des artistes et acteurs nés en mai, elle salue de vives voix cette initiative. Elle n’a d’ailleurs pas manqué d’inviter les natifs des autres mois à emboiter le pas.

« J’encourage par-là, les natifs des autres mois aussi à s’organiser parce que c’est très important de se retrouver comme ça en association, d’avoir des initiatives. Le 31 mai dernier, nous avons fait un don à la maternité de Yalgado, ensuite on a organisé ce barbecue pour se retrouver entre nous, pour se donner des idées, pour se détendre. C’est important », se réjouit-elle.

Quatre ans maintenant que les artistes et acteurs nés en mai ont décidé de s’unir pour marcher sur le même chemin. Il faut le dire, ces membres ne sont pas prêts à s’arrêter en si bon chemin, car ils promettent encore plus d’initiatives dans les jours à venir.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

