Burkina Faso : Environ 130 terroristes neutralisés entre le 15 mai et 15 juin 2022 (Armée)

Ceci est le Bulletin mensuel d’information sur les opérations de sécurisation du territoire national à la date du 15 mai au 15 juin 2022.

SITUATION GENERALE

Les Forces Armées Nationales et les Forces de sécurité intérieure ont intensifié les opérations de sécurisation du territoire national sur la période du 15 mai au 15 juin 2022 avec un accent pariculier mis sur la combinaison d’actions aériennes et terrestres. Les efforts des différentes forces se concentrent sur les grands axes définis par le Commandement des Opérations du Théâtre National (COTN) à savoir le maintien de la pression sur les groupes armés à travers une offensive permanente et le renforcement des actions de soutien aux populations.

OPERATIONS MILITAIRES

Deux grandes opérations ont été conduites au cours du mois écoulé:

L’opération DJITOU

Elle s’est déroulée dans la région de la Boucle du Mouhoun avec effort sur les pro- vinces de la Kossi, des Banwa, du Sourou et du Nayala. Les actions de renseignement ont permis de localiser des repères terroristes et de conduire des actions offensives importantes. Ces actions offensives ont consisté en des frappes sur coordonnées, des contrôles de zone, des bouclages, des fouilles et des reconnaissances offensives. L’appui de l’artillerie aux unités terrestres a été particulièrement décisif. Les assauts sur les bases terroristes de Bourasso et Zonakuy ont permis de neutraliser au moins 100 terroristes et de récupérer divers matériels de combat. 02 militaires sont tombés sur le champ d’honneur et 18 autres ont été blessés.

L’opération KANA 3

KANA 3 est une opération planifiée dans le cadre du G5 Sahel et conduite par des unités du Burkina Faso et du Niger. Elle s’est déroulée du 04 au 10 juin dans la zone de Markoye (Frontière avec le Niger) avec pour objectif d’apporter des soins médi- caux aux populations. Les actions de sécurisation qui ont accompagné l’opération ont permis de neutraliser 08 terroristes.

L’opération KARMA

Suite à l’attaque du site minier de Namisiguima (région du nord), les forces spéciales et les unités du 12e RIC appuyées par l’Armée de l’Air, ont lancé des opérations spéciales de recherche et neutralisation. Ces opérations ont permis de retrouver et de neutraliser plus de 20 terroristes. Une importante quantité de matériel de combat a été récupéré et de la logistique détruite.

EVALUATION DE LA SITUATION SECURITAIRE

Sur la période du 15 mai au 15 juin 2022. Les opérations aéroter- restres engagées et les ripostes (Bourzanga, Mangodara, Namisiguima, etc) contre les groupes armés ont engendré une flambée de violence de la part des terroristes contre les populations civiles de plusieurs localités. Ces exactions contre les populations civiles s’apparentent à des représailles. Ce qui démontre, si besoin en était encore, les desseins malsains des groupes armés qui s’en prennent de façon indiscrimi- née aux populations.

A l’étape actuelle, les FDS et les VDP intensifient les efforts coercitifs en faisant parallèlement effort sur la protection des populations. Comparativement au mois écoulé, les indicateurs soulignent une augmentation des actions offensives, un retour progressif de populations dans certaines localités (Au Nord notamment), une augmentation du nombre de terroristes neutralisés, et malheureusement une augmentation du nombre de civils tués (notamment à Seytenga)… La suite du Bulletin mensuel ici👇🏿

