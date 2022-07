CAN féminine 2022 : Les quatre équipes en demi-finales sont connues

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Féminine bat son plein. Après les dernières affiches des quarts de finale terminées, ce jeudi 14 juillet 2022, les 4 équipes du dernier carré sont connues. Ce lundi 18 juillet 2022, le Maroc affronte le Nigéria et la Zambie sera face à l’Afrique du Sud.

Après avoir pris le dessus sur son adversaire sur un score de 2-1, le Maroc valide sa qualification en demi-finales. Les lionnes d’Atlas, organisatrices de cette 14ème édition devront se frotter aux dames du Nigeria détentrices du trophée et par l’occasion les plus titrées de cette prestigieuse compétition. Cette belle affiche se tient le lundi 18 juillet 2022 sur le coup de 20h GMT.

Les Shepolopolos de la Zambie, elles ont atteint ces phases en sortant l’équipe Sénégalaise aux séances de tirs aux buts, validant pour une première fois leur qualification en phase éliminatoire de la coupe du monde féminine. Elle devrait donc se mesurer aux Sud-Africaines, qui ont eu la lourde tache d’écarter la Tunisie. Une rencontre qui sera la première affiche de ces demi-finales soit à la même date que la première affiche, précisément à 17h GMT.

Ces quatre équipes déjà qualifiées valident par l’occasion leurs tickets pour la coupe du monde féminine qui se tient du 20 juillet au 20 août 2023, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Aussi les quarts de finalistes malheureuses devront également se confronter pour espérer leurs tickets pour ces phases finales de la coupe du monde, le dimanche 17 juillet 2022.

Autre chose, ce rendez-vous du foot féminin africain en est à sa 14ème édition et le Nigeria comptabilise 11 titres dans cette compétition, qui a été lancée en 1991. En rappel, les Étalons dames ont quitté la compétition plus tôt, soit aux phases finales avec 1 point au compteur et cela, pour leur première participation.

L’affiche de la demi-finale

Lundi 18 juillet 2022

17h GMT : Maroc – Nigeria

20h GMT : Zambie – Afrique du Sud

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

