Burkina Faso : Le programme Bootcamp initié pour faciliter l’employabilité des jeunes

0 Partages Partager Twitter

Le Centre d’Employabilité Francophone de l’AUF et ESSAKANE mutualisent leurs efforts dans l’optique de favoriser l’insertion professionnelle et l’employabilité des jeunes, à travers le programme Bootcamp sur l’employabilité. Ainsi, du 14 au 16 juillet 2022, des ateliers seront animés pour renforcer les compétences des étudiants afin de les rendre beaucoup plus employables.

La suite après cette publicité

L’organisation du Bootcamp est une initiative qui vise à remobiliser les étudiants, futurs offreurs de compétences, en leurs proposants trois jours de formation et d’immersion totale. « Le Bootcamp a été créé pour pouvoir renforcer les capacités des jeunes, dans tout ce qui est volet insertion professionnelle et employabilité », renseigne Jean Baptiste Kattie, responsable du Centre d’Employabilité Francophone de l’AUF.

Durant trois jours, les étudiants participants vont de façon pratique assister à des ateliers en rédaction de CV, en lettre de motivation, en simulation d’entretien d’embauche, et technique en recherche d’emplois. A en croire le responsable du Centre d’Employabilité Francophone de l’AUF, c’est un challenge pour eux de tenir ces ateliers de façon simultanée.

« Nous faisons la part belle aussi de l’écriture des CV et lettres de motivations en Anglais »

« Déjà c’est un challenge pour nous de pouvoir organiser durant ces trois jours de façon simultanée, trois ateliers en même temps, dans nos différents espaces, sur les thématiques de la technique et la recherche d’emploi, simulation d’entretien d’embauche, écriture et rédaction des CV et lettres de motivations.

Nous avons aussi des thématiques sur la culture d’entreprise qui est initiée par ESSAKANE. Nous faisons la part belle aussi de l’écriture des CV et lettres de motivations en Anglais, parce qu’on se rend compte que dans beaucoup d’offres aujourd’hui on parle de compétence liée à cette langue », a annoncé Jean Baptiste Kattie.

Etant une société à grande échelle, I AM GOLD ESSAKANE, est un des partenaires qui a favorisé la mise en œuvre du programme Bootcamp. Ainsi, le responsable recrutement à ESSAKANE, Adama Ouédraogo, a animé un atelier dans la matinée du jeudi 14 juillet 2022, où il a été question de présenter la société ESSAKANE, et les procédures de recrutement à ESSAKANE.

« Egalement de leur présenter notre processus de recrutement »

« Nous avons tenu à participer ce matin au Bootcamp organisé par l’AUF, pour dans un premier temps nous entretenir avec nos jeunes frères, ils sont sur les bancs, dans les universités, dans les grandes écoles. Donc, il était important pour nous de présenter, de présenter AM GOLD, de présenter ce qu’on fait.

Egalement de leur présenter notre processus de recrutement, pour qu’ils se familiarisent à ce qu’on appelle un processus de recrutement, qu’ils puissent connaitre quelle est la démarche pour postuler chez nous, quelle est la méthodologie, et comment obtenir un emploi ou un stage à ESSAKANE », le responsable recrutement à ESSAKANE.

Pendant trois jours, les entreprises et institutions qui vont animer ce bootcamp sont, I AM GOLD ESSAKANE, ANPE, DIOSPB, Centre carrière, Aube Nouvelle, l’Association MAHNA.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite