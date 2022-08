Foot-mercato des Étalons : Adama Congo prend la direction de la Guinée Équatoriale

Adama Congo a pris la direction de la Guinée équatoriale pour signer un contrat d’un an renouvelable, ce lundi 1er août 2022 avec le Malabo Kings. Ce contrat lui a été possible grâce à sa brillante prestation lors de la dernière coupe d’Afrique des Nations (CAN féminine), Maroc 2022.

Après sa brillante prestation et son magnifique but lors de la dernière rencontre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine, Maroc 2022, l’ex sociétaire des ÉTINCELLES de Ouagadougou, s’est envolée ce lundi 1er août 2022, pour la Guinée Équatoriale où elle paraphera un contrat d’une saison avec le MALABO KINGS.

Selon le coach de l’Étalon dame, Pascal Sawadogo, ce contrat d’un an s’est offert à elle avec une possibilité de renouvellement.

Née le 11 avril 2004 à Ouagadougou, Adama Congo, attaquante de pointe des Étincelles, a commencé à taper dans le ballon en 2011 avec des garçons au quartier Tanghin de Ouagadougou. Après sa prestation à CAN 2022, elle a été nominée aux CAF Awards 2022 pour le plus beau but de la compétition.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

