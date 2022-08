Tech : YouTube lance un outil de création de courtes vidéos

Comme promis en Avril dernier, YouTube lance son nouvel outil de réalisation de courtes vidéos. L’entreprise entre ainsi dans la course avec TikTok en capitalisant sur son gigantesque catalogue de vidéos.

La suite après cette publicité

YouTube vient de lancer ce 28 Juillet 2022, un nouvel outil à destination qui permet de générer des shorts à partir des vidéos déjà existantes.

En Juin dernier, YouTube avait comptabilisé 1,5 milliard de spectateurs mensuels pour ses shorts. Il a donc voulu intensifier sa stratégie dans le secteur de vidéos courtes. Aussi, Google désire se démarquer de Meta et se positionner face à la domination de TikTok, en offrant à ses utilisateurs des shorts de vidéos plus longues sur la plateforme.

Lancés aux États-Unis puis en Inde en 2020, et en 2021 dans le reste du monde, les shorts YouTube occupent dorénavant une grande place dans le paysage des vidéos courtes. Mais TikTok reste leader parmi les applications les plus téléchargées au premier trimestre 2022. Ensuite vient Meta reels disponible sur Facebook et Instagram.

En Avril, YouTube s’était donné la capacité de convertir les vidéos publiques en shorts sans passer par les auteurs. Ce nouvel outil permettra aux vidéastes d’avoir plus de contrôle sur la création des shorts de 60 secondes au maximum. « YouTube veut motiver les créateurs à utiliser ce nouvel outil pour générer de l’intérêt pour leurs vidéos plus longues », a expliqué TechCrunch.

Pour l’entreprise, ses shorts qui peuvent passer comme un teasing permettront aux auteurs de gagner des abonnés. Par ailleurs, elle a conscience que cette inauguration seulement ne suffira pas à concurrencer TikTok. La réutilisation des vidéos déjà existantes est une stratégie cohérente pour capitaliser sur la taille gigantesque de son catalogue.

Source : Siècle Digital

Synthèse de Micheline OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

publicite