Covid-19 : Sept jours pour vacciner 100.000 personnes dans le plateau-central

Le ministère de la santé et de l’hygiène publique dans le cadre de la lutte contre la maladie à Coronavirus a initié une campagne d’intensification de vaccination contre le COVID-19. Le lancement est intervenu ce lundi 1er Août 2022 à Ziniaré, chef-lieu de la région du plateau-central par Dr Lucien Robert Kargougou, ministre de la santé.

Selon les dernières statistiques citées par Dr Lucien Robert Kargougou, ministre en charge de la santé, le Burkina Faso a enregistré de nouveaux cas de Covid-19 (80), tous à transmission communautaire. Face à cette recrudescence des cas de contamination, le ministère de la santé a décidé de lancer la riposte par une campagne d’intensification de vaccination. La première étape concerne la région du plateau-central.

« Nous assistons à une reprise de la pandémie. Sur ces derniers mois, que ce soit au niveau mondial ou au niveau régional et sous régional, et même au Burkina, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 recommence à augmenter. Sur les deux derniers mois au Burkina, nous avons enregistré 80 nouveaux cas et là, ce n’est que la partie visible de l’iceberg », a renseigné le ministre de la santé.

Prévu s’étaler sur sept jours à compter du 31 juillet au 6 août 2022, la campagne a pour finalité de vacciner au moins 100.000 personnes. Après le plateau-central, Dr Lucien Robert Kargougou a assuré que les autres régions emboiteront le pas du 16 au 22 août 2022.

Pour atteindre l’immunité collective, le ministre a appelé à une remobilisation pour la vaccination afin « d’éviter l’émergence des nouveaux variants qui pourraient créer plus de problème dans le contexte humanitaire que nous avons déjà ».

Le lancement a connu une forte mobilisation des chefs coutumiers, des leaders d’opinions et une population acquise à la cause. Une occasion pour Dr Lucien Robert Kargougou d’administrer les premières doses de la campagne à quelques personnes.

Pour Seydou Bikienga, champion régional de lutte contre le Covid-19, à travers des séances de sensibilisations, l’essentiel sera fait pour l’atteinte des objectifs fixés pour la région du plateau-central.

Il faut noter que depuis l’apparition du premier cas de la maladie à coronavirus au Burkina Faso, en plus des nouveaux cas recensés, le cumul de contamination s’élève à 21.128 cas dont 13.371 hommes et 387 décès. Aussi, sur une cible de quinze millions cinq cent mille (15.500.000) personnes, seulement un peu plus d’un million six cent quarante mille (1.640.000) personnes soit 10% ont été complètement vaccinées contre le Covid-19 pour le moment.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

