Union des Groupes Biblique du Burkina (UGBB) : La célébration du jubilé d’or prévue le 3 septembre 2022

Le premier ministre Albert Ouédraogo a accordé une audience à une délégation des groupes bibliques du Burkina Faso. Les échanges ont porté sur la célébration des 50 ans d’existence du l’Union des Groupes Bibliques du Burkina (UGBB). C’était ce jeudi 1 septembre 2022 à Ouagadougou.

En prélude à la célébration du jubilé d’or de l’Union des Groupes Biblique du Burkina (UGBB) qui se tiendra le 3 septembre 2022, ses membres ont jugé nécessaire de présenter les actions au premier ministre et de recueillir des conseils.

A la sortie de l’audience, Kobo Maurice Ouédraogo, président du conseil d’administration de l’UGBB, a indiqué que le groupe biblique existe depuis 1972. Depuis sa création, elle œuvre à la formation et à l’évangélisation des élèves, des étudiants dans les lycées, collèges et université du Burkina Faso.

« Nous avons reçu des bons conseils, nous avons reçu les encouragements de son excellence qui nous encourage et qui reconnait l’action holistique, la formation citoyenne de l’UGBB qui permet aux élèves et aux étudiants face aux fléaux actuels d’être mieux formés et de pouvoir répondre non seulement au niveau scolaire, mais au niveau citoyen », s’est-il exprimé d’un air satisfait.

A écouter Kobo Maurice Ouédraogo, l’UGBB non sans être une église, est un bras de l’église pour former les élèves et des étudiants. Cependant cette commémoration du jubilé d’or vise à « célébrer la fidélité de DIEU et de remercier Dieu pour tout ce parcours ».

En rappel, le champ d’action des groupes bibliques se résume au niveau des lycées et collèges et dans les universités.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

