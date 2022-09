Tchad: 19 morts après un conflit entre éleveurs et cultivateurs

Tchad: 19 morts après un conflit entre éleveurs et cultivateurs

Tchad – En seulement 24 heures, dix-neuf (19) personnes ont été tuées à la mi-septembre pendant des affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le sud du pays.

Le Tchad est régulièrement en proie à des conflits meurtriers entre ces communautés nomades et sédentaires. Ces violences entre communautés sont très fréquentes dans les parties centre et sud du Tchad, où nombre d’habitants sont armés.

En effet, les éleveurs nomades arabes aux cultivateurs autochtones sédentaires accusent les premiers de saccager leurs champs en faisant paître leurs animaux.

Les nomades viennent généralement des zones arides sahéliennes du nord du Tchad et cherchent à se sédentariser sur des terres plus fertiles propices à l’élevage de leurs dromadaires et moutons notamment.

Une banale altercation entre deux membres de ces groupes dans la localité de Marabe, petit village à 500 km au sud-est de la capitale N’Djamena, a dégénéré et touché deux localités voisines, les 13 et 14 septembre. Selon un premier bilan, ce sont 10 morts qui avaient été enregistrés.

« Dix-neuf personnes ont été tuées, 22 blessées et 18 arrêtées », a déclaré à l’AFP, Lamane Nguessangar, procureur général à la cour d’appel de Sahr, chef-lieu de la province du Moyen-Chari. Le calme était revenu au bout de deux jours grâce à l’intervention de l’armée.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : VOA

