FAPO 2022 : Oga Atcheni Fabrice remporte le prix international de poésie Jacques Prosper Bazié

Le Festival des arts poétiques de Ouagadougou (FAPO) s’est clôturé par la proclamation des résultats du Prix international de poésie Jacques Prosper Bazié, le samedi 15 octobre 2022 à Ouagadougou. Avec une moyenne de 16/20, le poète béninois Oga Atcheni Fabrice se hisse à la première place de cette troisième édition.

Les lauréats de la 3e édition du Prix international de poésie Jacques Prosper Bazié sont connus. Les notes varient entre 11 à 16 sur 20. La 3e place est revenue à Gomado Koku du Togo avec une moyenne de 14,50/20 secondé par Guindo Harouna du Mali avec une moyenne de 15/20 et la première marche est revenue à Oga Atcheni Fabrice du Bénin avec une moyenne de 16/20.

Les candidats ont été jugés sur la base de la thématique, de la maitrise de la technique de versification et de la langue française, et de l’originalité. Le jury était présidé par Madelaine de Lallé, poète-écrivaine, de Fousséni Kindo, journaliste à la RTB et de Boubacar Dao, dramaturge.

« Sur le point de la thématique, le jury note une richesse de thématique et leur diversité, une originalité dans l’évocation des thèmes et leur traitement. Et sur le critère de l’originalité, le jury fait noter une nette volonté d’innovation des candidats auteurs », a notifié Boubacar Dao, membre du jury.

Il a ajouté que le jury a constaté d’une manière générale, une amélioration des textes et le niveau élevé de poéticité. Cependant, le jury dit-il, déplore néanmoins quelques fautes syntaxiques, des lacunes liées à la concordance des temps, des fautes de grammaire et d’orthographe.

Justin Stanislas Drabo, l’administrateur du Centre International de Recherches et de Créations Artistiques (CIRC’ART), structure organisatrice du FAPO, a félicité les lauréats et les encourage à persévérer.

En rappel, 20 œuvres étaient en compétition. Il s’agit de 10 œuvres du Burkina Faso, 3 du Bénin, 2 de la Côte d’Ivoire, 2 du Mali et 3 du Togo. Chaque candidat devait proposer 5 textes en poésie.

Wendaabo Catherine KOURAOGO et Jean Yves DEPRI (stagiaires)

Burkina 24

