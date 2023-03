Photosa acte II : Les acteurs veulent rapprocher davantage la photographie des familles

0 Partages Partager Twitter

La biennale photographique de Ouagadougou, Photosa, se tiendra du 16 au 19 mars 2023 à Ouagadougou. Entre formation, caravane, et expositions dans des cours d’habitation, l’évènement vise à rapprocher davantage la photographie des familles.

La suite après cette publicité

Née en 2021 sous l’impulsion du photographe burkinabè Adrien Bitibaly et du Cercle des Photographes du Burkina Faso, la biennale photographique de Ouagadougou, Photosa, ou faire la photo en langue San, prend son deuxième rendez-vous du 16 au 19 mars 2023 à Ouagadougou.

Pour l’occasion, 16 photographes du Mali, Sénégal, France, Burkina Faso, etc. verront leurs œuvres exposées dans les cours familiales et dans l’espace public autour du cinéma de wemtenga et dans les rues adjacentes. Il s’agit de rapprocher la photographie des familles, des populations. Car, les familles participeront à l’organisation de l’exposition et du vernissage selon Adrien Bitibaly, fondateur de l’évènement.

« PHOTOSA invite le public à s’approprier les images exposées et à questionner des récits partagés afin de briser la frontière qui sépare encore aujourd’hui les citoyens burkinabè de la photographie d’art.

En accompagnant chacun et chacune dans sa relation à l’image photographique, PHOTOSA promeut l’appropriation de la photographie au sein même des foyers burkinabè, à travers des expositions, ateliers, et cycles de conférences qui s’immiscent jusque dans les espaces d’habitations, avec la complicité de leurs occupants», a-t-il souligné.

Photosa c’est aussi des formations qui sont proposées aux photographes, aspirants photographes ou commissaires d’exposition sous l’égide des professionnels du domaine.

Dans ce cadre un programme de mentorat a eu lieu du 20 février au 3 mars avec le promoteur Adrien Bitibaly. La formation est suivie d’un accompagnement d’une année afin de laisser le temps aux artistes de développer un projet. Également, une formation sur l’art du portrait a eu lieu du 6 au 10 mars 2023 avec Antoine Tempé et une formation au Commissariat d’Exposition du 8 au 14 mars avec Florent Basiletti.

L’ouverture de la biennale Photosa 2023 est prévue le 16 mars suivie d’une caravane photographique à travers la ville de Ouagadougou. La première édition a accueilli plus de 600 personnes, l’édition présente s’annonce avec encore plus d’ambitions et d’innovations.

Akim KY

Burkina 24

publicite