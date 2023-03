8 mars 2023 : Lancement d’une campagne de mobilisation sociale, de renforcement d’alliance et d’interpellation des autorités en matière de santé sexuelle et reproductive

8 mars 2023 : Lancement d’une campagne de mobilisation sociale, de renforcement d’alliance et d’interpellation des autorités en matière de santé sexuelle et reproductive

0 Partages Partager Twitter

Médecins du Monde (MdM) France a lancé officiellement sa campagne de mobilisation sociale, de renforcement d’alliance et d’interpellation des autorités à l’occasion de la journée Internationale des droits de la femme ce vendredi 10 mars 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme Droits et santé sexuels et reproductifs, Médecins du Monde (MDM) France célèbre le 8 mars autrement. En effet, pour cette année, ils ont initié une série d’activités en vue d’interpeller les autorités sur les thématiques prioritaires en lien avec la protection des femmes et des filles.

Ainsi donc, les différentes activités se tiendront du 10 au 18 mars 2023. Il s’agit entre autres de la production et la diffusion de spot radio sur le cancer du col de l’utérus (CCU) ; une séance de sensibilisation sur le CCU suivi d’orientation vers les centres médicaux urbain pour le dépistage des hépatites virales ; un thé débat sur le genre et les droits sur la santé sexuelle et reproductive ; une émission interactive en ligne sur la promotion de l’égalité des sexes et les droits et santé sexuels et reproductifs et des filles.

« Derrière ces activités c’est vraiment améliorer la santé des jeunes et des adolescents. Aujourd’hui nous sommes conscients que c’est une cible qui est vulnérable, qui n’a pas accès à l’information et qui n’a pas accès aussi aux soins de santé. Notre objectif c’est d’avoir cette cible, d’information, cette cible pour qu’elle soit au courant de leurs droits en terme de santé sexuelle et reproductive », a décliné Bouba Bacharou Oumarou, coordonnateur national de Médecins du Monde France.

Il faut noter que le projet a été mis en place en 2020. Pour le coordonnateur national, le bilan est assez positif. A l’en croire, depuis le lancement, ils ont eu à former des agents de santé, équiper les centres de santé…

Pour rappel, Médecins du Monde est une organisation non gouvernementale médicale présente dans 172 pays à travers le monde. Au Burkina Faso, elle est présente dans la région du centre-nord à Kongoussi, dans la région du centre à Ouagadougou précisément dans les arrondissements de Bogodogo et Baskuy et dans le sud dans le district sanitaire de To.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

publicite