Digitalisation au Burkina Faso : En avant pour l’exploitation de la Bridge Fiber Solutions !

0 Partages Partager Twitter

La ministre en charge de la transition digitale et des postes, Dr Aminata Zerbo/Sabane, a donné le ton pour le début des opérations des activités commerciales de Bridge Fiber Solutions (BFS), le gestionnaire du backbone national des télécommunications. La cérémonie de lancement a eu lieu ce vendredi 10 mars 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Faire de la digitalisation une réalité au Burkina Faso, et faire aussi du numérique un vecteur de développement socio-économique, Bridge Fiber Solutions (BFS), le gestionnaire de backbone national des télécommunications se révèle être une solution pour atteindre ces idéaux recherchés. « La mise à disposition des entreprises, des institutions et des populations des infrastructures du backbone national des télécommunications va sans aucun doute accélérer la dynamique de digitalisation dans laquelle nous sommes engagés.

En améliorant ces infrastructures de communication électronique, nous donnons les moyens d’assurer la compétitivité économique de nos entreprises et de contribuer aux performances de nos forces de défense et de sécurité dans ce contexte particulièrement difficile », a annoncé Dr Aminata Zerbo/Sabane, ministre de la transition digitale, des postes et des communications électroniques.

Elle a d’ailleurs notifié que le BFS a un réseau long de près de 3000 km avec la capacité de relier les 13 régions, et près d’une centaine de communes rurales urbaines. Nonobstant, Dr Aminata Zerbo/Sabane a ajouté que l’infrastructure relie également le pays des hommes intègres au reste du monde via ses trois pays voisins en l’occurrence la Côte d’Ivoire, le Niger et le Mali.

Cependant Dr Aminata Zerbo/Sabane a indiqué que Bridge Fiber Solutions fait face à des défis et non des moindres. Pour elle, les défis se situent d’une part à la satisfaction des partenaires qui sont exigeants en matière de qualité de service électronique.

Et d’autre part, des attentes du gouvernement en matière de digitalisation. Néanmoins, elle a réaffirmé sa confiance à BFS à relever efficacement ces défis tout en assurant de la disponibilité de son département à l’accompagner dans sa mission pour l’atteinte de ses différents objectifs.

Boris Compaoré, directeur général de BFS, a rassuré la ministre quant à la satisfaction de la demande numérique de plus en plus exigeante. A cet effet, Il est revenu sur les potentialités qu’offre le nouveau logiciel.

« Ces nouvelles ressources vont améliorer substantiellement l’offre digitale sur l’ensemble du territoire national. Elles vont permettre de fournir des services appropriés aux entreprises à des tarifs et à des conditions favorables contribuant ainsi à terme de réduire la facture numérique », a-t-il fait savoir.

A noter que Bridge Fiber Solutions est une infrastructure publique haut débit construite et financée par le gouvernement burkinabè. Aussi sa gestion sera-t-elle assurée par l’opérateur de téléphonie mobile Telecel.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

publicite