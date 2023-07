Burkina Faso : Commémoration du 40ème anniversaire de la révolution sous forme de panels

publicite

En prélude à la Commémoration du 40ème anniversaire de l’avènement de la Révolution démocratique et populaire (RDP) prévu le 4 août 2023, le Cadre d’action des mouvements et associations révolutionnaires pour un accès au développement endogène (CAMARADE) en collaboration avec le Comité international Mémorial Thomas Sankara (CIMTS) organise une série de panels. L’annonce a été faite ce vendredi 28 juillet 2023 à Ouagadougou.

C’est autour d’un panel avec pour thème principal « Comment le Burkina Faso, 40 années après la RDP, peut-il s’inspirer de l’expérience de la grande révolution sankariste? », que le Cadre d’action des mouvements et associations révolutionnaires pour un accès du développement endogène (CAMARADE) et le comité mémorial Thomas Sankara comptent participer à leur manière à la commémoration des 40 années de la révolution.

A écouter Samdpawendé Ouédraogo coordonnateur du CAMARADE en plus du thème principal plusieurs sous-thèmes traitant du développement endogène, de la souveraineté, de la lutte contre l’impérialisme seront décortiqués. « Nous ne pouvons pas nous développer tant que nous n’avons pas puisé les ressources endogènes pour aller vers un développement qui soit un développement inclusif, participatif… Nous pensons que les conclusions de ces travaux pourront permettre de contribuer à la marche de la transition », a-t-il précisé.

Il faut noter que le panel est placé sous le patronage de l’ancien chef de l’État Yacouba Isaac Zida. Se justifiant sur le choix porté sur l’homme, Samdpawendé Ouédraogo a expliqué que c’est « au regard de son attachement au principe révolutionnaire. Quand son excellence était au pouvoir, c’est par son courage, c’est par sa détermination qu’on a pu enfin avoir le dénouement sur le dossier Thomas Sankara. C’est sous lui qu’après 27 années de combat, des progressistes d’ici et d’ailleurs, on a enfin vu le dénouement de par son engagement, sa détermination et cela au prix de sa vie.

Nous avons estimé que la meilleure façon pour une organisation comme nous c’est aussi lui rendre hommage. Souvent, vous avez des organisations qui sont là que quand les hommes forts du moment sont là qu’ils brillent. Nous, nous ne voulons pas de cela. Si le président Thomas Sankara était vivant nous allions même le prendre comme le patron de la cérémonie. Si nous nous réclamons Sankaristes, c’est parce que ces hommes ont incarné des valeurs ».

Le coordonnateur du CAMARADE a ajouté qu’en plus de la commémoration, il est prévu une formation à l’endroit de 500 femmes déplacées internes sur les activités génératrices de revenus afin qu’elles acquièrent une certaine indépendance financière.

