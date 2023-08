Infrastructures en Afrique : Ouagadougou accueille la 1re édition du «Africa Infrastructures Forum»

publicite

Ouagadougou, capitale du pays des Hommes intègres abrite du 31 août au 2 septembre 2023, la première édition de « Africa Infrastructures Forum ». Ce forum a pour objectif de réunir les acteurs de l’écosystème du secteur des infrastructures en Afrique afin d’échanger sur les financements nécessaires au développement des infrastructures durables.

Placée sous le thème « Investir dans les infrastructures africaines pour impacter la zone de libre-échange continentale africaine » (ZLECAF), la première édition de « Africa Infrastructures Forum » connait la participation des acteurs venus du Mali, du Niger et du Burkina Faso, pays hôte. Le PDG du groupe EBOMAF, Mahamadou Bonkoungou, en est le parrain de cette édition.

Madina Dembelé Sissoko, ministre malienne des infrastructures a mentionné que les pays africains ont des projets d’infrastructures bien ficelés mais le modèle économique pour mieux poursuivre ces projets fait défaut. « Souvent, on a besoin d’échanger avec d’autres partenaires pour avoir une idée claire, précise pour que la mise en œuvre de nos projets structurants puisse être une réalité », a-t-elle relevé.

Elle s’est dite réjouie de cette initiative du Burkina Faso qui est plus que nécessaire, dit-elle, car elle offre un cadre d’échange aux acteurs du secteur des infrastructures afin de trouver des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent. Madina Sissoko plaide pour que cette initiative se perpétue.

Même son de cloche pour le ministre nigérien en charge des infrastructures, Mahaman Salissou. Pour lui, « Africa Infrastructures Forum » est louable et mérite l’attention dans le sens où il permet aux acteurs du secteur de discuter et de voir comment trouver des réponses appropriées pour ce « défi d’infrastructures pour le bien de nos populations communes ».

Qui de mieux placé pour parrainer la première de cette édition de « Africa Infrastructures Forum » si ce n’est le PDG du groupe EBOMAF, Mahamadou Bonkoungou qui n’est plus à présenter dans ce secteur dans la sous-région ?

Représenté par son directeur de cabinet, Prosper Bassolé, ce dernier a confié qu’investir dans les infrastructures durables pour impacter la zone de libre-échange continentale est une priorité pour le groupe EBOMAF afin de faciliter le développement des pays africains. Prosper Bassolé a également exprimé la disponibilité du groupe EBOMAF à accompagner les prochaines éditions de ce forum.

Prononçant le discours du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l’État empêché mais représenté par son directeur de cabinet, le ministre en charge des infrastructures, Luc Adama Sorgho a laissé entendre qu’il s’agira en particulier pour eux, au cours de ces 72 heures d’échanger à partir des états de lieux des infrastructures au niveau national, sous-régional et continental pour identifier des projets intégrateurs.

« Sur la base de vos réflexions, il est attendu des pistes de solutions pour identifier des urgences et les priorités en matière d’infrastructures. Un accent particulier sera mis sur le respect des normes et des standards en matière de qualité et de durabilité des infrastructures », a-t-il déclaré.

Luc Sorgho a souligné que les infrastructures constituent un facteur déterminant pour l’industrialisation de l’Afrique. « Malheureusement, l’insuffisance du stock d’infrastructures productives dans les domaines de l’énergie, de l’eau, des TIC et des transports ne permet pas aux entreprises de prospérer dans ces industries à fort avantage comparatif », a-t-il soutenu. Des communications, des conférences, des échanges B to B sont au menu de cette première édition de « Africa Infrastructures Forum » ?

