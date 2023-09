Niger : Vers un retrait partiel des forces françaises dans les prochains jours

publicite

Niger – Des militaires français et des officiers nigériens discutent du retrait partiel de certains éléments militaires français dans le pays. Il est, toutefois, acté que l’essentiel des forces françaises au Sahel devrait pour le moment garder leur position à Niamey, la capitale.

Les discussions entre militaires français et militaires nigériens vont bon train. Côté français, c’est l’état-major des forces françaises au Sahel stationné à Ndjamena au Tchad, sous le commandement du général de division Eric Ozannes, qui conduit les échanges.

Il s’agit pour les officiers français de préparer le rapatriement des matériels sensibles et qui ne servent plus. Il s’agit notamment des trois Mirage 2000, quatre drones Reaper et certains hélicoptères sont cloués au sol sous les hangars depuis plusieurs semaines.

A en croire un officier de l’armée française, l’arrêt du partenariat de combat avec les Nigériens ne nécessitent plus la présence sur la base aérienne projetée de Niamey de ces matériels avec les personnels en charge de les piloter et les entretenir ; d’où la nécessité de les évacuer au plus vite.

En revanche, l’administration militaire française est formelle : « Ce n’est pas le début du départ » d’autant plus que les 150 soldats français de l’opération Almahaou stationnés à Ouallam dans le Liptako nigérien y restent. L’essentiel des forces françaises au Niger est stationné sur la base aérienne projetée (BAP) de Niamey et y accueille 1 000 soldats.

Source : RFI

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24

