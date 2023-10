Sortie des Étalons les 13 et 17 octobre 2023 : « Il n’y a pas d’inquiétude, la dynamique du groupe est là, c’est ça le plus important » (Hubert Velud)

Le sélectionneur national Hubert Velud a rendu publique la liste des 24 Etalons retenus pour les deux matchs contre la Guinée Equatoriale le 13 Octobre et la Mauritanie le 17 Octobre dans le cadre des journées FIFA d’Octobre 2023. Ces deux matchs ont pour objectif de non seulement préparer les deux matchs éliminatoires du mondial mais aussi la CAN Côte d’Ivoire 2023.

Plus que deux rencontres de préparation pour que le 11 national joue les éliminatoires de la coupe du monde 2026. Ces rencontres sont prévues les 13 et 17 octobre 2023, dans le cadre des fenêtres FIFA d’octobre. Ce mercredi 4 octobre 2023, les élus de ces rencontres sont connus.

Dans cette liste on note, dores et déjà le retour de 4 Étalons notamment Dango Ouattara, Boni Trova, Steeve Yago et Hassane Bandé. Cyrille Bayala, Franck Lassina Traoré, Bertrand Traoré sont les grands absents à ces rencontres. « Bertrand Traoré, il y a eu une petite rechute. Ces absents sont une grosse perte pour la ligne offensive et on va espérer que cela va s’arrêter là », a indiqué Hubert Velud le sélectionneur national.

Aucun joueur du championnat national ne figure dans cette liste. Cependant le coach a promis de faire tourner l’effectif afin de préparer l’équipe adéquate. « L’objectif des deux matchs, c’est de faire tourner. Bien sûr qu’on surveille les joueurs physiquement, leurs temps de jeux quotidiennement, l’état de forme. Aujourd’hui, on est tellement proche des échéances qu’on ne peut pas casser ce groupe, on ne peut que le renforcer », a fait comprendre Hubert Velud.

Après plusieurs matchs, des voix se sont levées sur plusieurs plateformes pour remettre en cause le travail du sélectionneur. Pour lui, c’est un peu « paradoxal » car l’équipe a bien joué et tout s’est joué à rien.

« Contre l’Eswatini on a eu 70% de possession et tiré 17 fois aux buts. Le petit truc qui nous a manqué c’est le but que l’arbitre égyptien nous a refusé. Après, contre le Maroc, c’est un autre jeu. Il n’y a pas d’inquiétude, la dynamique du groupe est là, c’est ça le plus important », a rassuré le sélectionneur national.

La liste des Étalons 👇

