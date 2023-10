CAN 2023 : Le Burkina Faso, l’Algérie, la Mauritanie, l’Angola dans le même groupe

Le tirage au sort de la CAN 2023 a eu lieu ce jeudi 12 octobre 2023 à Abidjan en Côte d’Ivoire. Les Etalons, demi-finalistes de la CAN précédente disputée au Cameroun affrontent l’Angola pour leur premier match de la compétition, ensuite la Mauritanie et l’Algérie dans le groupe D.

Les dés sont jetés. Place à la préparation. Le sélectionneur des Étalons Hubert Velud sait désormais à quoi s’attendre après le tirage. Dans un pays où réside une forte communauté burkinabè, les Étalons tenteront de remporter le premier trophée de leur histoire. Le Burkina Faso va disputer ses matchs à Bouaké.

Les Étalons affrontent en match amical, l’équipe de la Mauritanie le 17 octobre après le match contre la Guinée Équatoriale le 14 octobre 2023. Un avant-goût de la compétition si le match est maintenu.

D’anciens internationaux ivoiriens comme les Ivoiriens Yaya Touré, Didier Drogba, des joueurs en activité comme le Marocain Achraf Akimi et le Sénégalais Sadio Mané ont réalisé le tirage au sort.

Le match d’ouverture de cette Coupe d’Afrique se joue entre la Côte d’Ivoire et la Guinée Bissau qui participe à sa 4e Coupe d’Afrique des nations.

Les différents groupes de la CAN 2023

Groupe A : Côte d’Ivoire, Nigeria, Guinée Equatoriale, Guinée Bissau (Ebimpé)

Groupe B : Egypte, Ghana, Cap Vert, Mozambique (Abidjan)

Groupe C : Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie (Yamoussoukro)

Groupe D : Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola (Bouaké)

Groupe E : Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie (Korogho)

Groupe F : Maroc, RD Congo, Zambie, Tanzanie (San Pedro)

La CAN 2023, reportée à 2024 se tient du 13 janvier au 11 février. Le Sénégal détient le titre de champion d’Afrique remporté en 2022 au Cameroun lors de la CAN 2021 aux tirs au but face à l’Egypte.

