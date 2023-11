Burkina Faso : Une grande base terroriste réduite à néant à Kongloré, des centaines de terroristes neutralisés

publicite

0 Partages Partager Twitter

Après les nombreux terroristes tués la veille à Kongloré, (Koulpélogo, Centre-est), l’armée burkinabè a mené d’intenses frappes sur une grande base située dans la zone. Beaucoup de criminels ont été tués et une importante logistique récupérée par les troupes au sol, a appris l’AIB ce lundi 20 novembre 2023 citant des sources sécuritaires.

La suite après cette publicité

Les Forces armées nationales ont poursuivi ces dernières heures, leurs représailles contre les terroristes qui ont attaqué une position des VDP à Kangloré, près de Ouargaye. Hier après avoir éliminé une dizaine de criminels, les vecteurs aériens ont poursuivi les observations toute la nuit, jusqu’à découvrir une grande base terroriste où pullulaient des centaines de terroristes à pied et à motos.

Sans prendre de gants, les pilotes au bord de leurs avions de chasse, vont intensément bombarder la zone. La racaille et leur logistique sont consumées dans de grandes flammes. Après un temps d’accalmie, des rescapés s’extirpent et vont se cacher sous un grand arbre.

Les avions patientent jusqu’à ce qu’ils deviennent nombreux. Puis soudain, du ciel surgit un missile qui se dirige droit sur eux. Ils sont tous tués. D’autres assassins ont préféré pousser leurs engins pour se sauver. Mais ils seront foudroyés en cours de chemin.

Un groupe de cinq rescapés optent pour une course folle dans la nuit noire à travers les hautes herbes de la forêt. Ils seront cueillis par les troupes au sol venues ratisser et nettoyer la base. Les boys ressortent avec des dizaines de motos et des armes en bon état. Le reste de la logistique et la drogue découverte sont brulées sur place.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

Écouter l’article

publicite