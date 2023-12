« Fêtes de fin d’année sans défaite », le cheval de bataille de l’association Zéro goutte de sang sur la route

publicite

L’Association « zéro goutte de sang sur la route » a organisé un barbecue de la sécurité routière le samedi 30 décembre 2023 à Ouagadougou. Une soirée au cours de laquelle l’association est revenue sur les activités organisées au cours de l’année 2023 dans le domaine de la promotion de la sécurité routière.

Avec le boom des engins à deux roues et les véhicules au Burkina Faso, les accidents deviennent de plus en plus fréquents sur les routes. Ces accidents causent des dégâts et des pertes en vie humaine. Et pour juguler le phénomène des accidents sur les routes, l’Association « zéro goutte de sang sur la route » s’est engagée depuis belle lurette.

Elle a, en effet, organisé depuis le début du mois de décembre des séances de sensibilisation, des formations à travers sa « campagne de fêtes de fin d’année sans défaite » au profit des usagers de la route dans la ville de Ouagadougou.

Selon Moumini Koudougou, président de l’association « zéro goutte de sang sur la route », cette initiative de fin d’année vise à sensibiliser les usagers sur les risques d’accidents en ces périodes de fêtes.

« Chaque décembre, comme on le dit, est un mois durant lequel on rencontre beaucoup d’accidents. Nous avons pris une certaine mesure pour aider les usagers à faire face aux accidents qui pourraient survenir. Nous avons fait également des dons de sang pour aider ceux qui ont eu des cas d’accidents.

Il y a eu aussi des séances de régulation de circulation dans la ville de Ouagadougou. Il y a eu aussi la campagne digitale, où on poste une photo accompagnée d’un message sur les réseaux sociaux », a-t-il indiqué.

Cette journée a été également une occasion pour les membres de l’association de revenir sur les activités menées au cours de l’année de 2023. Un bilan jugé satisfaisant.

« Des formations, des sensibilisations sur le respect du port de casque, les codes de la route dans des universités, instituts de formations et écoles, des marchés et carrefours. Toutes ces activités se sont déroulées à Ouagadougou, et bien d’autres villes à l’image de Tenkodogo, Bobo-Dioulasso », a précisé Moumini Koudougou.

En rappel, l’association « zéro goutte de sang sur la route » est née d’une page Facebook avant de devenir une association proprement dite le 18 novembre 2021.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

