Direction générale de l’UNESCO : Le candidat égyptien Khaled EL-ENANY sollicite le soutien du Burkina Faso

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu en audience, ce jeudi 28 mars 2024 dans l’après-midi, Khaled EL-ENANY, ancien ministre en charge du Tourisme de la République arabe d’Egypte et candidat au poste de directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO).

L’ancien ministre égyptien a indiqué être actuellement dans une tournée africaine pour rencontrer les autorités des différents pays en vue d’échanger avec eux sur son programme électoral.

« Je viens d’arriver au Burkina et j’ai eu l’honneur d’être reçu par son Excellence le Président de la Transition. Je lui ai présenté ma candidature, partagé avec lui les grandes lignes de ma vision électorale et demandé à son Excellence de soutenir ma candidature en tant que candidat africain », a indiqué Khaled EL-ENANY à sa sortie d’audience.

Selon lui, il a également échangé avec le Chef de l’Etat sur les aspirations, les enjeux et les attentes du Burkina Faso en matière d’éducation, de science et de culture dans l’optique de les inclure dans son programme.

Au cours de son séjour au Burkina Faso, Khaled EL-ENANY va également rencontrer le ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur. L’élection du nouveau directeur général de l’UNESCO aura lieu en 2025.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

