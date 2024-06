Infrastructures : L’AGETIB certifiée à la norme ISO 9001 Version 2015

publicite

L’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (AGETIB) a été certifiée à la norme ISO 9001 version 2015. Le certificat a été présenté lors d’une cérémonie officielle, ce mardi 18 juin 2024 à Ouagadougou.

L’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (AGETIB) s’est engagée depuis quelques années, dans la démarche qualité afin de favoriser une approche visant à gérer de manière efficace et efficiente les projets qui lui sont délégués et à améliorer ses performances économiques et financières.

Au regard du volume croissant du portefeuille de projets dont l’Agence assure la maitrise d’ouvrage déléguée, la mise en place de mécanismes en vue de renforcer la confiance et son image de marque vis à vis de ses partenaires et parties intéressées s’est avérée indispensable selon Mathieu Lompo, Directeur général de l’Agetib.

Alors, dit-il, la démarche a consisté à la mise en place d’un Système de Management de la Qualité selon la norme ISO 9001 version 2015. « La démarche ISO 9001, par son approche processus, renforce la compréhension du personnel de l’importance de sa contribution et de son rôle, assure l’identification des interfaces entre les différentes fonctions et permet la définition des responsabilités nécessaires pour réaliser les objectifs communs », a défini Mathieu Lompo.

Suite à l’élaboration et la mise en œuvre des procédures écrites sur la base de sept processus notamment Manager la société, Gérer les projets, gérer les marchés, gérer les finances et la comptabilité, gérer les ressources humaines et logistiques, gérer le secrétariat et piloter SMQ, l’Agetib a fait objet d’un audit interne et d’un audit à blanc.

Après la mise en œuvre des recommandations issues de ces batteries d’audits, l’Agetib a fait l’objet de l’audit de certification par Dr Emmanuel DAMIGOS du 29 avril au 3 mai 2024. « Cet audit n’a révélé aucune non-conformité majeure ni mineure avec pour conséquence la certification de toutes les branches d’activités de l’Agetib à la norme ISO 9001 version 2015 par l’organisme britannique British Standards Institution (BSI). Aujourd’hui, l’ensemble du personnel de l’Agetib est heureux de vous présenter ce certificat comme le retour de votre confiance constante à votre structure », a laissé entendre Mathieu Lompo.

Ce certificat est une consécration, c’est la reconnaissance que l’AGETIB est dans le cercle très restreint des organisation modernes et performantes dont la gestion est reconnue conforme aux standards internationaux.

À entendre Adama Luc SORGHO, Ministre des Infrastructures et du Désenclavement, l’agence des travaux d’infrastructures du Burkina (Agétib) a fait honneur au département des infrastructures en devenant la première structure du ministère certifié ISO 9001, Version 2015.

Elle devient par la même occasion la plus jeune société d’État et la première maitrise d’ouvrage déléguée publique du Burkina Faso à recevoir cette reconnaissance, dit-il. « A ce jour, cette agence fait la fierté du ministère en charge des infrastructures au regard des performances atteintes, et ce, malgré les difficultés inhérentes à la marche vers le progrès de toute jeune structure », a apprécié Adama Luc Sorgho.

Akim KY

Burkina 24

