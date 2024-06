Éveil des enfants : La 3e édition du FESTIKIDS se tient du 28 au 30 juin 2024 au siège du FESPACO

publicite

La 3e édition du festival dédié à l’épanouissement et à l’éveil des enfants, FESTIKIDS, se tient du 28 au 30 juin 2024 au siège du FESPACO. L’ouverture officielle dudit événement s’est déroulée ce samedi 29 juin 2024.

« FESTIKIDS est une occasion de passer du temps en qualité en famille. C’est un moment où nous pouvons tous nous amuser ensemble, lire, apprendre et créer des souvenirs précieux. Cela renforce nos liens familiaux et nous permet de mieux nous comprendre les uns et autres. Merci à FESTIKIDS », a fait savoir Ariane Zongo, la représentante des enfants au lancement de la 3e édition du festival.

C’est donc dans ce sens que se tient la 3e édition du festival du 28 au 30 juin 2024 au siège du FESPACO. « Nous avons créé un environnement propice à leur éveil et à leur épanouissement. Notre objectif est de leur offrir une expérience enrichissante », a souligné Sonia Segda/Zongo, promotrice du FESTIKIDS. Ainsi donc plusieurs activités se tiennent à la présente édition.

Les enfants pourront, en effet selon la promotrice du festival, s’initier à la musique, à la danse, à la peinture. Des séances de sensibilisation sur la sécurité routière, sur les mesures d’hygiènes, à la protection de l’environnement.

Ce festival n’est pas seulement pour les enfants. Ce festival est aussi pour les parents. À écouter Sonia Segda/Zongo, les parents peuvent au cours de ce festival avoir un coaching en parentalité positive.

Rabo Haidara, directeur général de Coris assurances et patron de la cérémonie, a salué l’initiative de dame Zongo. « L’épanouissement des enfants ne se trouve pas seulement dans le cadre académique. Il y a des activités sociales comme celles-ci qui doivent compléter cette éducation, cet épanouissement et faire d’eux des Hommes du futur », a indiqué Rabo Haidara.

En rappel, cette 3e édition du festival se tient sous le thème « Les enfants, le futur d’une nation forte et prospère ». L’accès au site du FESPACO est cautionné d’un ticket de 500 F CFA.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

