Contrôles routiers : En 72h, 789 véhicules jugés en infraction sur 6 routes nationales

Du 27 au 29 juin 2024, sur les Routes nationales (RN) 1,2,3,4,5 et 6, des opérations conjointes ont été menées par l’Office national de sécurité routière (ONASER), le Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA) et la Direction générale des transports terrestres et maritimes (DGTTM) afin de réprimer tout comportement à risque en matière de circulation routière avec un regard particulier sur les véhicules de transport en commun.

« 968 véhicules ont été contrôlés dont 369 véhicules de transport en commun et 599 véhicules particuliers. Sur les 968 véhicules, 789 étaient en infraction, soit 81,5% dont 315 véhicules de transport en commun et 474 véhicules particuliers.

Au total, 851 infractions constatées ; l’excès de vitesse arrive en tête avec 39,72% des cas, suivi du défaut de boîte à pharmacie avec 18,68% des cas, du défaut du certificat d’installation de limiteur de vitesse avec 18,21% des cas.

Viennent ensuite le défaut de la carte de transport avec 9% des cas, le défaut de certificat visite technique valide avec 3,88% des cas, le surnombre de passagers à bord avec 3,53%», a fait savoir ce mardi 2 juillet 2024, à l’occasion d’une conférence de presse-bilan, le directeur de cabinet du ministère des transports, Joseph Sawadogo.

Annoncés comme inopinés, ces contrôles, a par ailleurs informé le Directeur de cabinet, vont s’intensifier de jours comme de nuits.

