Fitini Show 2024 : Le comité d’organisation entend toucher plus de 30 000 enfants

Le comité d’organisation de Fitini Show a tenu une conférence de presse ce samedi 13 juillet 2024, pour dévoiler les grandes lignes de la 25e édition de cet événement phare dédié à l’enfance au Burkina Faso. Placée sous le thème « Mon enfance, l’avenir du Burkina », cette édition s’annonce riche en nouveautés et en temps forts.

Après 24 éditions couronnées de succès, Fitini Show poursuit sa mission de sensibilisation et de valorisation des droits et du bien-être des enfants et adolescents à travers le pays. Pour cette 25e édition, les organisateurs ont choisi de mettre l’accent sur des problématiques essentielles comme l’enfance de la rue, le mariage des enfants et la promotion du civisme et de la citoyenneté.

« Nous voulons que cette édition soit un moment de rassemblement et de réflexion autour des enjeux cruciaux auxquels sont confrontés nos enfants au quotidien », a déclaré le président du comité d’organisation, Moussa Dembelé. Selon lui, le comité entend sensibiliser et impliquer tous les acteurs pour bâtir un avenir meilleur pour la jeunesse burkinabè, à travers des activités ludiques, des témoignages et des initiatives concrètes.

Parmi les principales nouveautés de cette édition, on peut citer la délocalisation de la cérémonie d’ouverture et de la finale au stade Wobi de Bobo-Dioulasso, qui pourra accueillir un public plus large. Le projet « Un enfant, un arbre » sera également déployé dans les différentes villes hôtes, invitant les plus jeunes à s’engager dans des initiatives de reboisement.

Des récits et témoignages retraçant les 25 ans d’histoire de Fitini Show permettront de mettre en lumière le chemin parcouru et l’évolution de cet événement. La participation des enfants déplacés internes et des enfants des Forces de défense et de sécurité du Burkina Faso traduit également la volonté des organisateurs d’inclure toutes les classes de la société.

21 juillet pour le lancement officiel

Fitini Show 2024 sera une célébration de l’enfance sous toutes ses formes, dans un esprit de solidarité, de résilience et d’espoir pour l’avenir de notre pays, a souligné M. Dembelé. Il a invité tous les Burkinabè à se joindre à eux pour faire de cette édition un moment fort de partage et d’engagement en faveur des enfants.

Le lancement officiel de Fitini Show 2024 est prévu pour le 21 juillet 2024 au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. L’événement se déroulera dans 5 villes du Burkina Faso et touchera, selon les organisateurs, plus de 30 000 enfants et adolescents à travers diverses activités.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

