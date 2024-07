Gastronomie : Tegwendé Awa Kindra révolutionne la transformation de l’attiéké au Burkina Faso

publicite

Titulaire d’un BAC A, Tegwendé Awa Kindra est une jeune fille passionnée de l’entrepreneuriat, plus particulièrement la restauration. En 2023, elle se lance dans la vente de l’attiéké communément appelé « Garba », une activité qu’elle mène avec passion. Elle y ajoute plus tard, une touche particulière, le « garba cake » qui est peu connu par plusieurs amateurs au Burkina Faso. Allons à la découverte de celle qui révolutionne ce mets local.

Un tablier autour de la taille. Les mains protégées par des gants et coupant de la banane plantain. C’est avec un sourire qui met en éclat son teint ébène que nous accueille cette jeune fille dynamique de 26 ans. Tegwendé Awa Kindra ou la Garbadeuse, puisque c’est d’elle qu’il s’agit.

Elle est piquée par le virus de l’entrepreneuriat dès son jeune âge. Après l’obtention de son Baccalauréat en 2019, elle décide de ne plus continuer les cours et prend son indépendance économique afin de voler de ses propres ailes.

C’est ainsi qu’elle crée le 7 mai 2023 son restaurant « super Garba chez Kindra », spécialisé dans la vente de l’attiéké. Et comme pour confirmer l’esprit de créativité et d’innovation qui l’anime, elle ajoute une touche particulière à l’attiéké donnant ainsi le «Garba cake».

L’histoire commence le 15 septembre 2023 lors de l’anniversaire d’une fille qui est allergique au lait. Elle a pourtant besoin d’un gâteau pour célébrer cette fête marquant le jour de sa naissance. Sa grande sœur écrit à Kindra pour savoir si elle peut faire un gâteau avec de l’attiéké, au lieu de celui de la pâtisserie fait avec le lait.

« On peut consommer en groupe »

La « garbadeuse » n’hésite pas. Elle se lance en créant quelque chose de particulier. Résultat final : de l’attiéké sous la forme d’un gâteau est posté sur les réseaux sociaux et retient l’attention de plusieurs internautes. Depuis lors, les commandes de ce nouveau modèle de gâteau se multiplient de jour en jour.

« Les clients trouvent que c’est quelque chose de nouveau parce qu’ils n’avaient jamais vu cela. Beaucoup apprécient, surtout que c’est fait avec l’attiéké. On voit ça très rarement et plusieurs personnes n’aiment pas le sucre ou n’en consomment pas. D’autres sont allergiques au lait.

Donc, ils ont trouvé l’idée très superbe. Ce qui les motivait à commander pour mettre fin à leur curiosité et voir à quoi ça ressemble. En plus, c’est un truc qu’on peut consommer en groupe, ce n’est pas comme les autres gâteaux que l’on voit. Avec ça, on peut manger avec les collègues au bureau. Facilement tu peux partager », nous confie Tegwendé Awa Kindra.

Le garba cake est une belle idée pour faire plaisir à un proche. Sa préparation nécessite de la créativité et de la propreté pour un meilleur rendu. Avec des ingrédients tels que l’attiéké, l’alloco, le poisson thon, les œufs, les oignons, le piment vert et la mayonnaise, la « garbadeuse » met tout en œuvre pour satisfaire sa clientèle.

Pour la décoration, elle découpe les oignons, la tomate verte et le piment vert. Ensuite elle prépare le carton qui servira à l’emballage puis y met une semelle pour que ça soit vraiment performant. Elle utilise aussi un moule pour donner une forme à son gâteau. « Mais il y a des moments où on ne peut pas trouver l’alloco. Donc j’utilise des œufs à la place de l’alloco », précise-t-elle. Egalement, pour parfaire la décoration, Kindra utilise de la mayonnaise pour écrire un mot à la demande du client.

En fonction de la consistance des ingrédients utilisés, les prix du garba cake vont de 5 000 francs à 7 000 francs. « A la base c’était 7000 francs, mais j’ai vu que les gens me demandaient si je ne pouvais diminuer le prix. J’ai essayé de revoir le prix à 5 000 francs et 6 000 francs», explique la garbadeuse.

Découper les condiments, frire le poisson et l’alloco, laver les assiettes, servir les clients, décorer le garba cake, telles sont les tâches qui attendent Awa Kindra chaque jour dans son restaurant « Super garba chez Kindra ».

Elle travaille seule, mais fait souvent appel à des livreurs pour satisfaire ses clients qui commandent pour la plupart à travers les réseaux sociaux. « Dans le restaurant, pour le moment je suis seule mais je travaille avec d’autres livreurs qui m’aident pour les livraisons. Ces livreurs sont payés en fonction de leurs services », indique-t-elle.

Avec un bénéfice mensuel allant de 40 000 francs à 50 000 francs, Awa Kindra arrive à couvrir certaines dépenses et ses besoins personnels. Elle se dit fière de ses résultats, mais espère gagner encore plus. « Cette activité nourrit son Homme du moment où j’arrive à gérer certaines charges. J’arrive à payer mon loyer, à faire moi-même mes propres dépenses. J’en suis fière mais l’objectif n’est pas encore atteint », relève-t-elle.

Dans toute activité, il y a pas mal de difficultés. Dans la vente de Garba, Kindra fait face souvent au manque de poisson thon et d’attiéké, ce qui constitue un léger handicap pour son activité. « Rien que la semaine passée j’avais du mal à avoir le poisson et la semaine surpassée j’avais le même problème avec l’attiéké. Mon fournisseur n’arrivait pas à me fournir l’attiéké, donc ça me pénalisait beaucoup », déplore la jeune entrepreneure.

Ouvrir une usine d’attiéké et une poissonnerie pour satisfaire les clients de Garba cake

Pour pallier à toutes ces difficultés, la « garbadeuse » envisage ouvrir sa propre poissonnerie où elle pourra avoir le poisson à n’importe quel moment. Elle projette également se lancer dans la production de l’attiéké. « Cela m’éviterait qu’il y ait tout le temps des histoires du genre il n’y a pas de poisson, il n’y a pas d’attiéké.

Mais si tu es dedans, tu peux arriver à gérer, il y aura moins de pénalités. Parce qu’il y a beaucoup de clients que tu perds surtout qu’on sait que beaucoup de clients quand ils viennent c’est le poisson thon qu’ils préfèrent. Donc quand il n’y a pas le poisson thon, les gens ne viennent pas », souligne Kindra.

La vendeuse de garba cake force l’admiration

Le courage, le dynamisme, la détermination et surtout la créativité, c’est la définition parfaite de la vendeuse de garba cake Awa Kindra. C’est ce qui impressionne son entourage et ses clients qui ne tarissent pas d’éloges à son égard. Jelika Lesly Congo, l’une de ses camarades de classe depuis l’école primaire, témoigne de la qualité des services de la « garbadeuse ».

« J’ai eu à commander son garba cake plusieurs fois pour moi-même et pour des amies. J’ai apprécié, mes amies aussi. Il y a son garba aussi qui est trop bon avec le poisson thon et les œufs », confie-t-elle. Elle l’encourage à toujours se donner le courage de continuer, peu importe les difficultés.

Dans la même lancée, Doricia Ouédraogo, une fidèle cliente du garba cake et amie de la « garbadeuse » l’encourage à continuer car elle est une fille travailleuse, beaucoup déterminée avec plein de projets.

«Je l’ai connue avant qu’elle n’ouvre son coin de garba. Son idée d’ouvrir un coin de garba, je pense que ça fait longtemps. Elle n’arrêtait pas de dire qu’elle va ouvrir un coin de garba. Sa détermination promettait vraiment quelque chose. J’ai eu à commander son garba cake pour des amis et à chaque fois je n’ai eu que des retours positifs », témoigne la jeune fille.

Consciente que son activité, la vente d’attiéké et de garba cake, intéresse bon nombre de personnes, la « garbadeuse » espère un jour amener la population burkinabè à s’intéresser plus au garba cake lors des célébrations d’anniversaires et de mariages.

Elle invite par ailleurs les jeunes à se lancer dans l’entrepreneuriat. « C’est vrai qu’au Burkina Faso l’entreprenariat n’est pas facile, mais pourquoi ne pas essayer. Donc je les invite à essayer avec beaucoup de courage », conclut-elle.

Saïbata GUIRO (Stagiaire)

Burkina 24

