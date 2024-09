Première édition du tournoi Maracaña de la résilience de Nagrin : Coup d’essai, coup de maître !

publicite

Le tournoi Maracaña de la résilience de Nagrin a connu son apothéose le dimanche 1er septembre 2024 à Ouagadougou au quartier Nagrin. Pour une première édition, les organisateurs ont réussi le pari de la mobilisation de la jeunesse autour du sport pour promouvoir la cohésion sociale.

Lancée le 17 aout 2024 au quartier Nagrin, la première édition du tournoi Maracaña de la résilience a réuni 22 équipes. La compétition qui s’est déroulée dans une grande ambiance a connu son épilogue le dimanche soir au terrain de Nagrin.

La finale du tournoi a mobilisé bien de personnalités et amoureux du sport. Aussi la population de Nagrin et environnants s’est mobilisée fortement pour l’occasion. L’équipe « Talentueux FC » s’est imposée 2 buts à 0 face à l’équipe de la « Bundesliga » à l’issue de la confrontation.

À l’issue de la finale, les quatre meilleures équipes ont été récompensées par le comité d’organisation qui tire satisfaction de la tenue de cette première édition du tournoi. Dans un contexte de crise sécuritaire, la motivation qui soutient l’organisation de ce tournoi n’est rien d’autre que de rassembler la jeunesse autour du sport pour promouvoir la cohésion sociale.

« La motivation première, c’est le rassemblement de la jeunesse. La population de Nagrin a adhéré et on a communié autour d’un idéal commun qui est le sport, le football qui rassemble. C’est déjà une satisfaction. Le fait même que nous puissions nous réunir entre jeunes. On a pu voir aussi la notabilité avec nous. Le message est déjà passé.

C’est un tournoi de la résilience, on ne peut pas ignorer ce que le pays traverse en ce moment. C’est de véhiculer un message de paix, de sensibilisation surtout sur le rôle de la jeunesse dans cette crise que nous traversons. La jeunesse peut jouer un rôle très important pour qu’on puisse sortir de cette situation », a exprimé Souleymane Drabo dit Samognothè, promoteur du tournoi de la résilience de Nagrin.

Témoin de la grande mobilisation et de l’ambiance suscitée par l’évènement, Abdoulaye Compaoré, parrain du tournoi a réitéré son engagement à soutenir le tournoi pour les éditions à venir. « Mes impressions sont bonnes. Pour une première édition, c’est un coup de maitre. Nous souhaitons voir d’autres éditions. Le sport surtout le football, c’est un facteur de rassemblement de la jeunesse. Et nous sommes là toujours pour accompagner », a-t-il dit.

Même son de cloche avec Benjamin Warma, président du Zama Sport du Sourou, président du tournoi. « La jeunesse a pu s’exprimer tout au long de la compétition. Moi j’ai vraiment très apprécié, et la mobilisation démontre que la vision et la motivation de la mise en place de ce tournoi, sont fondées. Je suis très satisfait », a-t-il fait entendre.

Akim KY

Burkina 24

