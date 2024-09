Faso Blockchain and Week Summit : « Il s’agit de l’évolution technologique du monde » (Hamidou Zonga)

La première édition du « Faso Blockchain and Week Summit » a marqué un tournant décisif dans l’intégration du Burkina Faso dans l’ère numérique. L’événement qui s’est tenu le samedi 7 septembre 2024, a rassemblé des experts, des entrepreneurs et des passionnés de technologie pour mettre en lumière le potentiel de la blockchain, du bitcoin et du Web 3. 0.

Des jeunes Burkinabè, en quête d’émancipation économique, ont trouvé dans la Blockchain une opportunité de s’auto employer et de développer leur créativité. Selon Hamidou Zonga, promoteur de Faso Blockchain and Week Summit, cette technologie est un levier pour stimuler l’économie, de créer de l’emploi et renforcer l’indépendance du pays.

« Il est important pour la jeunesse burkinabè de comprendre la blockchain, le bitcoin, le web 3.0 parce qu’il s’agit de l’évolution technologique du monde. En termes de perspectives de création d’emplois pour les jeunes, la blockchain va permettre aux jeunes de comprendre concrètement comment s’auto employer non seulement en termes de créativité, de productivité mais aussi en termes d’accompagnement des autres qui n’arrivent pas à comprendre cet écosystème », a-t-il expliqué.

Il a précisé que la blockchain, c’est l’avenir et « permet aux jeunes de sortir des sentiers battus et de devenir les acteurs de leur propre destin ».

Au-delà de l’épanouissement des jeunes, la blockchain selon Hamidou Zonga peut révolutionner de nombreux secteurs au Burkina Faso. De l’agriculture à la santé en passant par la gestion des ressources minières, il a affirmé que c’est un outil puissant pour le développement durable.

« Pour notre Etat, il est important de chercher à comprendre la blockchain. En cherchant à créer sa propre Blockchain et y adosser toutes nos matières premières. Nos ressources minières, agricoles, l’élevage, la pêche, l’éducation, la santé, la gouvernance peuvent être incorporées dans la Blockchain. Cela va permettre à notre Etat d’avoir ce qu’on appelle la décentralisation et une indépendance de ces données vis à vis de certaines entités extérieures » a-t-il insisté.

Les organisateurs se disent émerveillés par la qualité des communications et la pertinence des questions des participants. Cependant, des recommandations ont été faites à l’endroit de la population et de l’Etat afin de permettre à tout le monde de bénéficier des avantages de la blockchain.

« A la population, nous demandons de s’armer de bonnes informations, se préparer pour recevoir tout ce qu’il y a ici comme opportunité de sortir de la précarité. Pour notre Etat, il est temps qu’il prenne des précautions pour encadrer le secteur de la cryptomonnaie au Burkina Faso pour les acteurs que nous sommes puissions travailler dans de meilleures conditions et aussi dans un esprit tranquille » a souligné Hamidou Zonga.

Wendnekôta Gédéon Sango

Pour Burkina 24

