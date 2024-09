Direction générale de l’ENAREF : Barthélémy Dabré installé dans ses fonctions

publicite

Nommé en Conseil des ministres du 14 août 2024, le nouveau Directeur général de l’École nationale des régies financières (ENAREF), Barthélémy Dabré, a pris fonction, le mercredi 11 septembre 2024. C’est le Secrétaire général du ministère de l’Économie et des Finances, Abdoul Rachid Soulama, qui a présidé la cérémonie de l’installation. Il succède ainsi à Adama Badolo.

Le Secrétaire général du ministère en charge des finances, Abdoul Rachid Soulama, a saisi l’occasion pour féliciter le nouveau Directeur général pour sa nomination. Il lui a également souhaité plein succès dans sa mission. Dans la même veine, M. Soulama a aussi traduit la reconnaissance de son département au Directeur général sorti, Adama BADOLO pour les résultats engrangés à la tête de l’École.

Dans son premier message en tant que Directeur général de l’ENAREF, Monsieur Dabré a exprimé toute sa reconnaissance aux premiers responsables de son département de tutelle pour la confiance placée en lui. Pour réussir sa mission, il compte promouvoir un management participatif, impliquant pleinement toutes les parties prenantes, notamment le personnel administratif, les enseignants, les stagiaires, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Il a aussi saisi l’occasion pour exprimer sa reconnaissance au DG sorti pour le travail abattu à la tête de l’ENAREF.

« Avec l’accompagnement de tous les collaborateurs nous allons relever les défis de l’ENAREF qui sont entre autres, la poursuite et le renforcement du processus de digitalisation des actes et services, de l’innovation pédagogique, de l’amélioration des infrastructures, et du développement des partenariats internationaux », a déclaré le directeur général Barthélémy Dabré.

Quant à Monsieur Badolo, il a également traduit sa reconnaissance aux premiers responsables du ministère en charge de l’Économie, au personnel administratif, aux enseignants, aux stagiaires, ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement pendant ces 5 années passées à la tête de l’ENAREF.

Il a aussi dressé le bilan, au cours de son mandat à la tête de l’ENAREF, notamment de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan stratégique de développement 2020-2024, avec un taux de réalisation estimé à plus de 96,83%, de la relecture des curricula de la formation initiale et de l’opérationnalisation de la filière cadastre.

Pour lui, toutes ces réalisations n’auraient jamais vu le jour sans l’engagement personnel et professionnel de chaque agent, mais aussi sans l’unité et la cohésion de son équipe. C’est pourquoi, il a invité le personnel administratif à travailler avec encore plus de solidarité sous la direction de Monsieur Dabré, afin de porter plus haut le flambeau de l’école.

En rappel, inspecteur des impôts de formation, Barthélémy Dabré a occupé les postes de directeur de la législation et du contentieux à la Direction générale des impôts (DGI) du Burkina Faso, d’assistant technique du programme d’appui à la transition fiscale de la CEDEAO et de l’UEMOA en Guinée Bissau.

Source : SCRP/ENAREF

