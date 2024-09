Soutenance Cycle A à l’ISTIC : Voro Korahiré tape 18/20, mention très bien !

publicite

Pour l’obtention du grade de conseiller en sciences et techniques de l’information et de la communication, option journalisme, Voro Korahiré, s’est penché sur le traitement de l’information relative à la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations football par le journal Sidwaya Sport. Le jury après l’avoir écouté, a positivement apprécié son travail par la note de 18/20, mention très bien, indique Sidwaya dans une publication en ligne.

Voro Korahiré, étudiant cycle A à l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC), a défendu avec succès ce lundi 23 septembre 2024, son mémoire de fin de cycle, dans le cadre de l’obtention de son diplôme en journalisme. « Le traitement de l’information relative à la 34e Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN) par le journal Sidwaya Sport », c’est le thème que l’impétrant a défendu avec brio et a décroché la note de 18/20.

Le jury chargé d’évaluer ce travail de recherche était composé de Ibrahim Diallo, président du jury, de Yacouba Traoré, directeur de mémoire, et de Simplice Hien, rapporteur. Ces trois experts ont suivi avec attention la présentation de M. Korahiré, qui a tout d’abord expliqué le choix du thème. Il a mis en avant l’importance de la Coupe d’Afrique des Nations, qui constitue selon lui, l’un des événements sportifs les plus médiatisés en Afrique, et l’opportunité d’analyser la manière dont un journal comme Sidwaya Sport a couvert cet événement de grande envergure, rapporte La Plume.bf.

L’impétrant a opté, selon le média en ligne, pour une approche méthodologique mixte, combinant à la fois des analyses qualitatives et quantitatives afin de mieux appréhender les attentes des lecteurs de Sidwaya Sport. A l’entendre, son travail d’enquête l’a amené à observer que si la majorité des lecteurs était satisfaite de la couverture du journal, une portion notable d’entre elle estimait que des améliorations étaient nécessaires. Il a exposé des axes d’amélioration qui pourraient guider les rédactions dans la couverture des futurs grands événements sportifs.

