Coupe du monde de Maracaña : Le Burkina Faso en quart de finale face au Canada

Les Etalons du Burkina Faso sont qualifiés en quart de finale de la coupe du monde de Maracaña. Logés dans le groupe C, les hommes de Patrice Bouazo Seri ont fini premiers du groupe, après trois matchs soldés par deux victoires et un nul. Ils seront face à l’équipe du Canada le vendredi 4 octobre 2024.

La première édition de la Mara’monde, la Coupe du monde de Maracana, se déroule depuis le vendredi 27 septembre 2024 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. En moins d’une semaine après, à l’issue des phases finales, beaucoup d’équipes dont celle du Burkina Faso connaissent leur sort. Ce destin a été confirmé après une large victoire face à la Guinée (6-0), le mercredi 3 octobre 2024.

« Je pense que c’est la détermination de nous tous qui a permis cela. Que ce soit le staff et les joueurs. On a perdu un match mais on avait notre destin en main. Il nous fallait régler certains petits détails et Dieu merci cela a marché. C’était la détermination », a fait savoir l’entraîneur. Avant de reconnaître qu’il a senti cette montée de ses joueurs après le retour au score de son équipe face au Togo.

Les Hommes de Patrice Bouazo Seri sont donc en quart de finale le vendredi 4 octobre 2024, face au Canada. Selon l’entraîneur, l’équipe veut entamer cette rencontre comme contre toutes autres de cette compétition, avec beaucoup de sérénité.

« C’est ce que j’ai dit ici la fois passée. Pour gagner une coupe du monde il faut gagner les grands. L’équipe qui va se présenter à moi, on va bien préparer les entraînements, bien préparer les tactiques et surtout la manière dont l’équipe joue on va travailler là dessus », a rassuré le coach.

La finale de cette Coupe du monde de Maracana est prévue pour le 6 octobre 2024. 16 pays issus de quatre continents et répartis dans quatre poules étaient présents à ce tournoi.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

