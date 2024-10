Retour de Bertrand Traoré et Issoufou Dayo : «Quand vous dites rassemblement, que ce soit à gauche ou à droite, devant, derrière, vous allez faire appel à tout le monde» (Oumarou Sawadogo)

publicite

Après une brève absence dans l’équipe des Etalons, les deux capitaines ont signé leurs retours au compte des 3ème et 4ème journées des éliminatoires CAN Maroc 2025. Un retour qui a contribué à la qualification, avant les deux matchs restants, des Poulains de Brama Traoré. Ce retour est une façon de matérialiser l’union dans le milieu, selon le président de la Fédération Burkinabè de Football ( FBF), Oumarou Sawadogo.

Pour un retour gagnant, on peut l’affirmer avec celui des deux capitaines (capitaine et second), des Étalons, Bertrand Traoré et Issoufou Dayo. En effet, après quelques moments d’absence, ces deux vétérans sont revenus dans l’équipe du sélectionneur national Brama Traoré au compte des éliminatoires de la CAN 2025 (3è et 4è journées). Un retour qui a apporté une autre dynamique au 11 national.

« De toutes les façons, ce qui s’est passé avant, quand nous sommes arrivés on a voulu un consensus et on a voulu rassembler tout le monde. Et quand vous dites rassemblement, que ce soit à gauche ou à droite, devant, derrière vous allez faire appel à tout le monde. Je crois que c’est ce qui nous a permis de trouver une équipe très collective », a dit le président de la Fédération Burkinabè de Football.

Avant le retour de ces deux capitaines, Brama Traoré comptabilisait 1 victoire après 6 matchs. Aujourd’hui, le chercheur est désormais, en plus des 2 victoires de plus, la première nation africaine à décrocher le ticket de la CAN Maroc 2025. Lors de ces deux journées, Bertrand Traoré et Issoufou Dayo ont tous un but dans leurs compteurs en plus d’une passe décisive pour le capitaine.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

