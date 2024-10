Loi de finances rectificative pour l’exécution du budget de l’Etat 2024 : Les députés de l’ALT votent à l’unanimité

publicite

Les députés de l’Assemblée Législative de Transition (ALT) ont adopté la loi de finances rectificative de la loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat exercice 2024. Ces ajustements budgétaires vont permettre de soutenir les secteurs prioritaires et de renforcer l’économie nationale.

Le budget de l’Etat, exercice 2024 a été bâti prioritairement sur l’objectif de reconquête du territoire national et la mise en œuvre des actions de développement économique et social. Pour ce faire, l’accent a été mis sur le financement de l’équipement des Forces combattantes et la prise en charge de la question humanitaire à travers l’accompagnement des personnes déplacées internes en vivres et autres matériels. Il en est de même au plan social avec les efforts du Gouvernement pour accompagner les secteurs sociaux comme l’éducation, la santé et la promotion de la production agricole nationale.

Les prévisions de recettes, au titre de la Loi de Finance Initiale (LFI) pour l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2024, se chiffrent à 3 019,12 milliards de F CFA. En prenant en compte les prévisions du Compte d’affectation spécial (CAS), « Remboursement crédits TVA » d’un montant de 125 milliards de F CFA, le montant des prévisions de recettes s’établit à 3 144,12 milliards de F CFA. Ces recettes sont constituées de 2 916,79 milliards de F CFA de recettes ordinaires et 227,32 milliards de F CFA de recettes extraordinaires.

Partant de ce projet de loi, le Gouvernement a fait cas de la période de pointe au compte de l’année 2025. Pour ce fait, il ressort que des projets d’urgence ont été pris pour renforcer la production et l’évacuation de l’énergie électrique.

« Au titre des projets de production thermique, 203,5 MW seront installés par les opérateurs privés d’ici à fin avril 2025. Il s’agit de : 25 MW à Koudougou ; 25 MW à Kaya ; 20 MW à Ouahigouya ; 20 MW à Dédougou ; 50 MW à Ouagadougou ; 38,5 MW à Pâ ; et 25 MW à Bobo-Dioulasso. En plus des projets portés par le secteur privé, la SONABEL a entrepris des travaux de réparation des groupes en panne qui ont permis de récupérer, à ce jour, 70 MW et avant fin avril 2025, 69 MW », a dévoilé le rapporteur général, Mamadou Yaro.

In fine, l’adoption de la Loi de finances rectificative pour l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2024, va permettre de prendre en compte, les conclusions de la revue à mi-parcours de l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2024 ; les ajustements budgétaires rendus nécessaires par l’évolution du contexte socio-politique au niveau national ; la nouvelle configuration du Gouvernement en vigueur depuis le 1er août.

