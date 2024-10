Musique : Un concert live intergénérationnel pour fédérer les énergies

publicite

Nabaloum, Fadeen, Sissao et Bil Aka Kora, sont les artistes qui sont montés sur scène le samedi 26 octobre 2024 à Ouagadougou à travers un concert dénommé ‘’Le grand Live’’ ponctué par des interprétations d’anciennes chansons.

Cette première édition de ce concert dénommé ‘’Grand Live’’ a réuni quatre artistes de la musique burkinabè. Il s’agit de Nabaloum, Fadeen, Sissao et Bil Aka Kora. Ces artistes ont, tour à tour fredonné leur chanson phare au bonheur des mélomanes venus assister à ce concert.

Pour Honoré Bambara, promoteur culturel et initiateur de ce grand live, ce concert est une jonction entre l’ancienne et la jeune génération d’artistes. « C’est un concert musical où il y a la jonction entre la nouvelle et l’ancienne génération. Quand vous remarquez, les deux artistes de l’ancienne génération à savoir Sissao et Bil Aka Kora ne jouent pas très souvent dans les festivals, on les voit très rarement », a-t-il expliqué.

Des artistes ayant presté lors de ce grand live ont salué l’initiative. « C’est toujours un plaisir pour moi de prester au Burkina Faso ici. Je suis content qu’il y ait des compatriotes qui osent organiser des concerts avec tous les moyens nécessaires pour nous permettre de faire plaisir aux fans », a manifesté Bil Aka Kora.

Amidou OUÉDRAOGO

Pour Burkina 24

