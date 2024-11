Cancer du sein et de la prostate : Le sport, une autre alternative pour s’en prémunir

publicite

Dans le cadre d’octobre rose consacré à la sensibilisation contre le cancer du sein et de novembre bleu consacré à la lutte contre le cancer de la prostate, une séance sportive et de sensibilisation a eu lieu le dimanche 10 novembre 2024 au parc urbain Bangr-Weogo de Ouagadougou. Dr Sidpawalmdé Carine Attiou/Bagré, oncologue chirurgien au CHU de Tengandogo, ses collègues médecins de divers spécialités et ses amis sportifs ont organisé ladite journée sportive pour sensibiliser contre les deux cancers et inciter à la pratique du sport pour prévenir les cancers.

Marie Claire Ehako a combattu le cancer du sein, elle est passée par plusieurs étapes de soins. Elle a avoué avoir dépensé plus de 27 millions pour ses soins. Ce matin, après le sport, elle partage son expérience, conseille les uns et les autres à se dépister de façon précoce et à pratiquer une activité sportive pour se prémunir du cancer du sein.

« Le sport est le premier facteur de protection en ce qui concerne le cancer du sein et tous les types de cancer. Donc bouger permet de maintenir un poids santé et quand on maintient un poids santé, on n’est pas obèse, on se protège contre beaucoup de cancers notamment le cancer du sein et le cancer de la prostate », a fait comprendre Dr Sidpawalmdé Carine Attiou/Bagré.

Ainsi, le 10 novembre 2024 a été une matinée sportive pour un public diversifié qui a répondu à l’appel de Dr Attiou/Bagré. Hommes, femmes et enfants de tout âge étaient dans le peloton de marche pour un circuit d’un kilomètre pour les uns et de cinq kilomètres pour les autres.

Ils ont parcouru sportivement les méandres du parc urbain Bangr-Weogo avant de terminer par une séance d’aérobie à l’entrée du parc. L’ambiance était amusante et bon enfant.

Après la séance sportive, place a été faite à une séance de sensibilisation contre le cancer de sein et de la prostate. Tour à tour Dr Bagré et ses collègues ont montré comment faire l’auto palpation des soins, comment se manifeste le cancer du sein et de la prostate et comment s’y prémunir.

“Aujourd’hui, il a été question d’une marché symbolique, un parcours de 1 km et de 5 km au choix. Ensuite une séance d’aérobie anti -stress. Puis une séance d’éducation à l’auto palpation des seins et également une phase de témoignages pour montrer que le cancer du sein existe bel et bien et peut être soigné au Burkina Faso”, a expliqué Dr Bagré.

Lorsqu’on parle de cancer, il y a ce qu’on appelle des facteurs de risque. En ce qui concerne le cancer de la prostate, c’est surtout l’âge (à partir de 50 ans, les hommes sont exposés.) Il y a aussi les facteurs génétiques.

En plus l’obésité, la sédentarité, le tabagisme, le stress au quotidien qui sont des facteurs, mais modifiables, selon Dr Kabré Boukari, urologue au CHU de Tengandogo. Rendez-vous est donné à l’année prochaine pour plus d’actions contre le cancer du sein et de la prostate.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

