En Côte d’Ivoire, l’arrivée imminente à Abidjan d’un bateau chargé de nitrate d’ammonium fait craindre des risques

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le port de la capitale économique ivoirienne, Abidjan, attend ce lundi 06 Janvier un navire dénommé « Le Zimrida ». Ce bateau battant pavillon pour la Barbade est chargé de 20 000 tonnes de nitrate d’ammonium, une matière dangereuse. Face à l’inquiétude généralisée des populations, les autorités ont annoncé des « mesures de précautions ».

La suite après cette publicité

Les responsables du Port Autonome d’Abidjan, PAA, ont annoncé le samedi 4 janvier 2025 d’adoption de plusieurs dispositions préventives » en vue de protéger les populations » du fait de l’arrivée ce lundi 06 janvier d’un navire chargé de 20 000 tonnes de nitrate d’ammonium, une matière extrêmement dangereuse.

« Le zimrida » battant pavillon de la Barbade, transporte cette matière utilisée comme « fertilisant dans l’agriculture », dont 3 000 tonnes doivent être déchargées à Abidjan, explique le communiqué du PAA. « À la suite d’allégations faisant état d’une avarie de la cargaison transportée et par précautions en vue de protéger les populations et les biens », le port annonce que le navire restera dans un premier-temps « en rade extérieure, en dehors des eaux ivoiriennes », en attendant les conclusions d’une réunion prévue ce lundi 06 Janvier avec le propriétaire de la marchandise et le transporteur, « pour un examen approfondi du sujet ».

En août 2020, à la suite d’un incendie, du nitrate d’ammonium avait provoqué l’explosion du port de Beyrouth, la capitale libanaise, et une grande partie de la ville. Le bilan très amer s’élevait à plus de 220 morts.

Ce navire avant son arrivée dans les eaux ivoiriennes avait nourrit une série de polémique.

Déjà le 22 août 2024, ces 20 000 tonnes étaient parties de Russie sur le Ruby, un vraquier battant pavillon maltais. Après une tempête en mer, le Ruby s’était fait des fissures dans sa coque. Refusé par plusieurs ports, il s’était finalement retrouvé pendant plusieurs semaines au large des côtes anglaises et sa cargaison dans le Zimrida, dans le port de Great Yarmouth, sur la côte est de l’Angleterre, avant de reprendre sa route.

Le port d’Abidjan a souhaité samedi « rassurer les populations ivoiriennes (sur le fait) que toutes les marchandises, entrant ou débarquant dans les ports ivoiriens, font l’objet de contrôle assidu ».

Cette affaire rappelle les épisodes du Probo Koala qui en Août 2006, avait été affrété par la société de courtage pétrolier suisso-néerlandaise Trafigura et avait déversé sur plusieurs sites de la capitale ivoirienne, Abidjan, plus de 500 m3 de déchets hautement toxiques issus d’hydrocarbures. A ce jour, le bilan officiel de ce déversement de ces déchets toxiques est d’au moins 17 décès et des dizaines de milliers de personnes intoxiquées.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite