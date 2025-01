LinkedIn Tour BF : La 2e édition pour former 5.000 jeunes aux défis de l’emploi numérique

publicite

Afin de préparer les jeunes burkinabè à mieux s’insérer dans le marché du travail numérique, le LinkedIn Tour a été lancé. Suite au succès de sa première édition, les organisateurs ont présenté, le 28 janvier 2025 à Ouagadougou, le programme complet de la deuxième édition, qui se déroulera de janvier à mai 2025.

Dans un contexte où l’évolution rapide du marché du travail exige de nouvelles compétences, le LinkedIn Tour est né pour répondre aux défis de l’employabilité des jeunes et des professionnels.

En mettant l’accent sur le développement des compétences numériques et du réseautage professionnel, ce tour innovant accompagne les individus dans leurs recherches d’emplois et favorise leur épanouissement professionnel.

Principalement, cette édition du « LinkedIn Tour BF » se donne pour mission d’impacter la vie d’au moins 5000 jeunes chercheurs d’emploi et travailleurs, en les formant sur les défis et opportunités de l’employabilité à l’ère du numérique.

« Ce projet va permettre aux jeunes d’avoir des opportunités d’emploi, de se former également, comme on le dit, celui qui ne se forme pas se déforme. Nous sommes dans un monde où si on n’a pas les compétences adaptées au marché de l’emploi, c’est sûr qu’on va nous oublier. Donc, c’est un peu ça la priorité de cette 2e édition », a détaillé Aude Laetitia Agnimel, promotrice du LinkedIn Tour BF.

A écouter les promoteurs du projet, le choix porté sur le réseau LinkedIn n’est pas anodin. « LinkedIn est plus axé sur le professionnalisme. Aussi, à travers LinkedIn, il y a des rubriques qui permettent aux entreprises de poster des offres d’emploi, et de recruter des talents sur la plateforme. Au-delà de ça, LinkedIn a aussi un moteur de recherche… LinkedIn peut avoir des compétences adaptées au marché de l’emploi », a soutenu Aude Laetitia Agnimel.

Cette 2e édition se déroulera sous la thématique « Développement de l’employabilité à l’ère du numérique ». Et pour ce faire, des activités en lien avec ce thème tiendront en haleine les participants.

A ce titre, il y aura des tournées universitaires dans près de 15 universités, instituts et centres de formation professionnelle, cinq formations thématiques en ligne, un projet à caractère humanitaire et inclusif, des awards, et une soirée After work.

