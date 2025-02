Nasser Djiga à Wolverhampton, troisième plus grosse vente de l’Etoile rouge de Belgrade

Il y a quelques semaines, Burkina 24 annonçait l’intérêt de plusieurs clubs anglais pour l’international burkinabè Nasser Djiga. Cela est désormais effectif. Le Burkinabè a rejoint la Premier League (Angleterre) pour un transfert estimé à 12 millions d’euros (plus de 7 milliards 8 millions de francs CFA).

Ainsi, Nasser Djiga va enfin évoluer en Premier League. Convoité par plusieurs clubs anglais dont Arsenal, Wolverhampton Wanderers FC a été le plus concret dans le dossier Nasser Djiga. Le Burkinabè a signé dans les derniers instants du mercato avec le club anglais le lundi 3 janvier 2025.

Selon les informations de la presse anglaise, aux derniers moments, Galatasaray a flairé le coup en proposant une offre supérieure à celle de Wolverhampton en plus de l’idée de disputer la Ligue des champions. Mais, désireux de jouer en Premier League, le Burkinabè a préféré les Wolves.

La bonne affaire

L’Etoile rouge de Belgrade réalise un bon coup. En effet, Nasser Djiga est considéré comme la troisième plus grosse vente de l’Etoile rouge de Belgrade. En plus, le club serbe pourrait bénéficier de 10% de plus à la revente de Nasser Djiga. A 22 ans, le Burkinabè a encore une grande marge de progression.

Formé à Vitesse FC au Burkina Faso, Nasser Djiga est recruté par le club suisse du FC Bâle qui le prête à Nîmes en Ligues 2 française avant de revenir à Bales et de signer avec l’Etoile rouge de Belgrade. Joueur essentiel avec 27 matchs et trois buts inscrits, il profite de la Ligue des champions pour se faire davantage connaître.

