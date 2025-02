Trafic d’enfants : Des individus interpellés par la Police municipale de Ouagadougou

publicite

Le lundi 03 février 2025, trois individus ont été interpellés à la gare routière « OUAGA-INTER » pour leur implication présumée dans un réseau de trafic d’enfants. Les victimes, au nombre de treize (13), âgées de 14 à 19 ans et originaires de zones rurales, avaient été attirées par de fausses promesses d’emploi à l’étranger.

Grâce à la collaboration entre les différents acteurs, les services de la Direction Générale de la Police Municipale de Ouagadougou ont réussi à interpeller les suspects et à les remettre aux autorités compétentes en matière de protection de l’enfance. Les victimes ont été prises en charge et bénéficieront d’une assistance adéquate.

La Police Municipale de Ouagadougou appelle les parents à renforcer leur vigilance dans la surveillance et l’éducation de leurs enfants, afin de prévenir de tels actes répréhensibles. Elle remercie également la population pour sa collaboration et réaffirme son engagement à lutter contre le trafic d’enfants et à protéger les droits des mineurs.

– N° vert : 80 00 11 03

– N°WhatsApp (message uniquement) : 70 00 83 41

Police Municipale, toujours plus proche de vous !

Source : Service de l’Information et de la Communication de la Direction Générale de la Police Municipale de Ouagadougou

