Identification unique électronique inclusive : Le projet WURI sensibilise journalistes et communicants à Bobo-Dioulasso

publicite

Le Projet d’identification unique pour l’intégration régionale et l’inclusion en Afrique de l’Ouest (WURI) a organisé, le mardi 11 mars 2025 à Bobo-Dioulasso, un atelier d’information et de sensibilisation à l’intention d’une vingtaine de journalistes, communicateurs et blogueurs de la région des Hauts-Bassins. Cet événement, tenu dans la salle de conférence du Conseil régional des Hauts-Bassins, visait à mobiliser les acteurs des médias autour de la mise en œuvre réussie du projet WURI au Burkina Faso.

La suite après cette publicité

Le projet WURI s’inscrit dans le cadre d’une initiative régionale visant à moderniser les systèmes d’identification en Afrique de l’Ouest. Lancé en 2020 par la Banque mondiale en collaboration avec plusieurs pays de la région, dont le Burkina Faso, le projet a pour ambition de fournir une identité légale à des millions de personnes non enregistrées.

Au Burkina Faso, le projet a été officiellement lancé en 2023, avec pour objectif de renforcer l’inclusion sociale et économique grâce à un système d’identification unique électronique.

Combler le déficit d’identification

Selon le représentant du Coordinateur du projet WURI au Burkina Faso, Bernard Bako , « le projet vise à fournir à toute personne vivant sur le territoire burkinabè une preuve d’identité facilitant l’accès aux services sociaux de base tels que l’éducation, la santé, le logement et l’inclusion financière ».

En d’autres termes, a-t-il précisé, WURI cherche à combler le déficit d’identification qui touche une partie importante de la population, notamment les groupes vulnérables, afin de leur permettre de bénéficier pleinement de leurs droits et des services publics.

Les composantes du projet

Le projet WURI est structuré autour de trois composantes principales. Le renforcement du cadre juridique et institutionnel qui vise à adapter les lois et règlements pour soutenir la mise en place d’un système d’identification unique électronique.

La mise en place d’un système d’identification unique électronique de base qui consiste à créer un système fiable et inclusif qui permette à chaque individu d’obtenir un identifiant unique. L’engagement des parties prenantes inclut des campagnes de sensibilisation et de communication pour assurer l’adhésion de tous les acteurs concernés, y compris les citoyens, les institutions publiques et les partenaires techniques.

Principes de mise en œuvre

Selon les responsables, la mise en œuvre du projet WURI repose sur plusieurs principes clés, notamment la dématérialisation des processus administratifs, la modernisation de l’administration publique et la collaboration étroite avec les médias et les communicateurs.

Dans son intervention, Bernard Bako a souligné l’importance d’une « communication dynamique et rassurante » pour garantir la réussite du projet. Sur place à Bobo-Dioulasso, un réseau de communicateurs a été créé pour accompagner le déploiement du projet à travers le pays.

Pour M. Bako, l’atelier de Bobo-Dioulasso fait suite à un premier tenu à Ouagadougou, qui avait aussi rassemblé des journalistes, blogueurs et communicateurs autour du même thème. Selon les organisateurs, ces ateliers visent à améliorer la connaissance et la compréhension du projet par les participants, afin qu’ils puissent relayer efficacement les informations auprès du grand public. A l’unanimité, les journalistes, communicants publics et blogueurs de Bobo-Dioulasso, ont marqué leur disponibilité à accompagner le projet pour le bien-être des communautés.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite