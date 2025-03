48 600 hectares emblavés gratuitement au profit d’agriculteurs grâces à des centaines de tracteurs acquis par l’Etat, selon le Premier ministre

publicite

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présenté son exposé sur la situation de la nation, ce vendredi 14 mars 2025, devant l’Assemblée législative de transition (ALT). Ledit exercice a été une occasion pour le Chef du gouvernement de dresser le bilan de l’action gouvernementale en 2024 dans divers domaines, dont celui de l’éducation, de la santé et de la souveraineté alimentaire.

La suite après cette publicité

Lutter contre la privation de l’école, dont sont victimes des enfants au Burkina Faso, a été une bataille importante que le gouvernement a mené́e et continue de mener, selon le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Les actions, dit-il, ont porté́ sur la délocalisation des structures éducatives des zones à fort défi sécuritaire vers des zones plus sécurisées, sur la construction d’espaces temporaires d’apprentissage et sur l’octroi de subventions aux élèves déplacés internes.

« Ainsi, plus de 1 400 structures éducatives ont été réouvertes ; 400 structures éducatives ont été délocalisées ; 1 700 espaces temporaires d’apprentissage ont été réalisés ; des milliers de kits scolaires ont été distribués », a cité Jean Emmanuel Ouédraogo parmi tant d’autres actions, laissant entendre que lesdits efforts ont permis à des milliers d’enfants de rester dans le système éducatif.

L’autre préoccupation de son gouvernement a aussi été celle de la continuité́ de l’offre de soins et de services d’urgence de base au profit des populations affectées par le terrorisme. Plusieurs actions, des dires de Jean Emmanuel Ouédraogo, ont été menées dans ce sens. « Il s’agit, entre autres, de la réouverture de plus de 200 formations sanitaires, de la création de 60 postes de santé avancés, du déploiement de cliniques mobiles dans les 13 régions, du recrutement et du déploiement de 15 000 agents de santé à base communautaire », a-t-il listé.

Offensive agropastorale

Le Premier ministre a fait remarquer que la souveraineté alimentaire est un symbole d’indépendance réelle. C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, dès son arrivée à la tête de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, a engagé l’initiative présidentielle pour la production agricole à laquelle a été greffé un plan opérationnel « offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 ».

Les actions menées dans le cadre de cette offensive, foi du Premier ministre, ont permis d’accroitre et de réhabiliter les aménagements agricoles, d’étendre les quantités de fertilisants, de semences améliorées, de matériels agricoles mis à la disposition des producteurs à prix subventionné.

« Au cours de la campagne agricole écoulée, 48 600 hectares ont été emblavés gratuitement au profit d’agriculteurs grâces à des centaines de tracteurs acquis par l’Etat », a fait savoir Jean Emmanuel Ouédraogo, ajoutant que tous ces efforts conjugués ont permis une production record de plus de 6 millions de tonnes de céréales enregistrée au cours de la campagne agricole écoulée, contre 5 millions de tonnes la campagne précédente.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite