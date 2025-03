Burkina Faso : « Les acquis engrangés en deux ans, en termes de réorganisation de l’armée, d’équipement et d’armement, sont inédits » (Premier ministre)

Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, Premier ministre, a présenté son exposé sur la situation de la nation, ce vendredi 14 mars 2025, devant l’Assemblée législative de transition (ALT). Ledit exercice a été une occasion pour le Chef du gouvernement de dresser le bilan de l’action gouvernementale en 2024 dans divers domaines, dont le volet sécuritaire et celui de l’humanitaire.

Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a, à l’entame de son discours, rendu un hommage aux Forces combattantes engagées sur le front pour permettre au Burkina Faso de recouvrer la totalité de son territoire. Il a aussi fait observer une minute de silence en la mémoire des héros tombés pour la nation.

Abordant le volet concernant la lutte contre le terrorisme et le recouvrement de l’intégrité du territoire, le Premier ministre a indiqué que les acquis engrangés en 2 ans, en termes de réorganisation de l’armée, d’équipement et d’armement, sont inédits. A la date d’aujourd’hui, il a estimé à 28 le nombre de Bataillons d’intervention rapide (BIR) et à 13 celui des Groupements d’unités mobiles d’intervention (GUMI).

Dans la dynamique du renforcement des effectifs, il a fait savoir que 14 000 militaires tout profil confondu et des milliers de Volontaires pour la défense (VDP) ont été recrutés. Ces, entre autres efforts, à l’en croire, ont permis de reconquérir à ce jour plus de 71% du territoire national, de réinstaller plusieurs services publics, de rouvrir 15 sièges de circonscription administrative et de réinstaller 212 villages.

Réponse urgente et efficace à la crise humanitaire

La crise humanitaire, l’un des corollaires de la lutte contre le terrorisme, figure en pole position dans l’exposé du Premier ministre. Les actions de son gouvernement en 2024, de ses dires, ont permis d’apporter une assistance alimentaire à près de 2 000 000 de personnes vulnérables et à faire bénéficier à 108 000 ménages des articles ménagers essentiels. « Des appuis en logement et abris d’urgence ont été apportés à 23 000 PDI et à plus de 45.000 ménages vulnérables », a-t-il dit en sus.

En faveur de l’autonomisation économique des jeunes et des femmes, dit-il, près de 91 000 personnes ont bénéficié de crédits pour le financement de leurs activités ; 30 000 femmes appartenant à des organisations féminines ont été dotées en technologies et matériels de production, de transformation et de conservation de produits agro-sylvo-pastoraux.

« La mise en œuvre de ces actions, combinée à la dynamique de reconquête et de sécurisation du territoire, a permis à ce jour, la réinstallation progressive de plus de 1 014 000 PDI dans près de 700 localités », a informé Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

« Aujourd’hui, l’armée burkinabè dispose d’une expertise avérée dans la maintenance, la rénovation et la fabrication de matériels et d’équipements militaires », a également déclaré le PM.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

