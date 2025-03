Maitrise de cérémonie : Une association des professionnels voit le jour

publicite

L’association Alliance des maîtres de cérémonie du Burkina Faso (AMC) s’est faite connaitre au public, le jeudi 13 mars 2025 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Selon Daniel Zaba, le président, leur association Alliance des maîtres de cérémonie (AMC) est une organisation née afin de promouvoir et de valoriser le métier de maître de cérémonie, ainsi que de créer un cadre de formation et de partage d’expériences pour les maîtres de cérémonie au Burkina Faso.

« Malgré l’importance des maîtres de cérémonie, ces professionnels ne bénéficient pas toujours de la reconnaissance et du soutien nécessaires pour exercer leur métier dans les meilleures conditions. C’est dans ce contexte que l’AMC a été créée », a-t-il déclaré.

A l’en croire, la vision de l’AMC est de voir chaque maître de cérémonie reconnu et valorisé pour son rôle unique et indispensable dans les cérémonies. Ses principaux objectifs sont notamment de valoriser la profession de maître de cérémonie, d’assurer une fonction continue de qualité aux membres de l’AMC, de favoriser le partage d’expériences entre les maîtres de cérémonie et d’établir des partenariats avec les acteurs de l’événementiel, les entreprises et les institutions.

Daniel Zaba a indiqué que l’AMC prévoit de lancer plusieurs initiatives pour atteindre ses objectifs, notamment des Masterclass, des mentorats, ainsi que des événements de networking. Il a également souligné que la majorité des membres de l’association sont jeunes, mais cela ne les a pas empêchés de se tourner vers leurs aînés pour les informer et solliciter quelques conseils.

Guy Serge Aka, un professionnel du domaine appelle les membres de l’association à tenir bon malgré les difficultés qu’ils auront face à eux. « Moi, personnellement, je serai là pour apporter ce que je peux à l’AMC.

Et je tiens à dire à tous les membres de l’AMC que ça ne sera pas facile, mais il faut croire dur comme fer, car il y aura des gens qui, certainement, vous mettront des bâtons dans les roues. Il ne faut pas que cela vous décourage. Donc, force à chacun d’entre vous, et c’est ensemble qu’on pourra relever les plus grands défis », a-t-il encouragé.

Pour lui, l’AMC est ouverte à tous les maîtres de cérémonie du Burkina. Elle est actuellement présente à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Koudougou, et sera bientôt présente dans les autres villes du Burkina.

Elle est ouverte à toutes les personnes aspirant à devenir maître de cérémonie, ainsi qu’aux maîtres de cérémonie eux-mêmes. Pour y adhérer, il faut se munir de la somme de 10 000 F et soumettre une demande adressée au président de l’association.

Aurelle KIENDREBEOGO et Djamila WOMBO (Stagiaires)

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite