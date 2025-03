Gilda Burkina Faso : Un double élan de solidarité entre soutien patriotique et aide humanitaire

publicite

Dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires et humanitaires, la marque Gilda, filiale de National Food Company, a manifesté son engagement citoyen à travers une double initiative de solidarité. Le jeudi 13 mars 2025 à Ouagadougou, Gilda a apporté une contribution de 3 millions de FCFA au Fonds de Soutien Patriotique (FSP) et a offert des vivres au profit des personnes déplacées internes (PDI).

La journée a débuté au Ministère de l’Économie et des Finances, où Simon Lionel Loyara, chef de publicité de l’agence de communication Interactive, représentant la marque Gilda, a remis un chèque de 3 millions de francs CFA au Fonds de Soutien Patriotique (FSP).

Ce geste, en réponse à l’appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme.

« Nous venons pour répondre à l’appel à la contribution du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui, par ce fonds, nous appelle à venir contribuer pour pouvoir soutenir, aider nos forces de défense et de sécurité qui sont engagées sur le théâtre des opérations », a déclaré Lionel Loyara, qui a souligné l’engagement de longue date de Gilda au Burkina Faso.

Vieux Abdoul Rachid Soulama, secrétaire général du ministère de l’Économie et des Finances, a salué cette contribution. « Bien plus qu’une contribution financière, votre geste sonne comme l’expression du soutien et de la reconnaissance manifestée à l’endroit des forces combattantes pour les efforts consentis jour et nuit sur les champs de bataille afin de préserver l’honneur et la dignité de notre peuple », a-t-il fait entendre.

Il a souligné l’importance de la mobilisation collective qui permet de prendre en charge mensuellement plus de 65 000 combattants, équipés et dotés de conditions d’hygiène améliorées, grâce à des contributions diverses, afin de préserver l’intégrité du pays.

Parallèlement à son soutien au FSP, Gilda a effectué un don de vivres d’une valeur de 2 millions de francs CFA à la Direction Provinciale de l’Action Humanitaire du Kadiogo. Ce don, composé de produits alimentaires de première nécessité, dont 40 cartons de tomates (400 grammes), 52 cartons de spaghettis, 54 cartons de coquillettes, 30 cartons de couscous, vise à soulager les souffrances des PDI, particulièrement touchées par la crise.

« Nous avons fait ce don pour compléter une action collective que nous venons de mener, c’est-à-dire que nous avons fait un premier don au niveau du fonds de soutien patriotique. On a fait un chèque, on a donné un chèque de 3 millions là-bas et nous le complétons avec un don de vivres pour les personnes déplacées », a expliqué Simon Lionel Loyara.

Pour Sibila Ouédraogo, chef de service de la solidarité et de l’action humanitaire au sein de la direction provinciale de l’action humanitaire du Kadiogo, ce don contribuera à améliorer la ration quotidienne des bénéficiaires et à soulager leurs souffrances.

« Je voudrais traduire de vive voix notre gratitude à Gilda qui a apporté un don très fort appréciable aux personnes vulnérables », a-t-il exprimé. Aussi, il a précisé que la hiérarchie mettra en place un processus de ciblage pour identifier les bénéficiaires selon des critères définis.

À travers ces deux initiatives, Gilda a lancé un appel à la mobilisation de chaque Burkinabè à contribuer à l’effort de paix et à soutenir les populations les plus vulnérables. « Le message, c’est vraiment que tout le monde se mette la main à la pâte pour la construction de notre très chère patrie », a insisté Simon Lionel Loyara.

Akim KY

Burkina 24

