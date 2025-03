Effort de paix : 29 milliards de F CFA mobilisés entre le 1er janvier et le 9 mars 2025

publicite

Des ressortissants de Ziga Polacé, un village de Garango, l’association des jeunes patriotes unis de Boena et la société National Food Company ont apporté leurs contributions pour le fonds de soutien patriotique, le jeudi 13 mars 2025.

L’enveloppe globale de ce don destiné à soutenir les forces combattantes engagées sur le théâtre des opérations pour la reconquête du territoire national s’élève à 11 250 000 FCFA.

Selon le secrétaire général du ministère en charge de l’économie, Vieux Rachid Soulama, à ce jour, les contributions reçues pour l’effort de paix s’élèvent à environ 304 milliards de FCFA dont 29 milliards mobilisés entre le 1er janvier et le 9 mars 2025.

“Toute chose qui permet au gouvernement de prendre en charge efficacement les dépenses sociales des VDP et d’acquérir des équipements au bénéfice de toutes les forces combattantes”, a-t-il dit. Les dons reçus, à l’entendre, constituent une parfaite illustration de la conviction des Burkinabè, selon laquelle, l’attachement aux valeurs de solidarité agissante et d’union sacrée, reste la voie royale qui mènera à la victoire finale contre le terrorisme.

“C’est avec grande satisfaction que je note que la dynamique des contributions se poursuit et se matérialise ce jour par des remises de chèques au profit du fonds de soutien patriotique. Bien plus qu’une contribution financière, votre geste sonne comme l’expression du soutien et de la reconnaissance manifestée à l’endroit des forces combattantes pour les efforts consentis jour et nuit sur le champ de bataille afin de préserver l’honneur et la dignité de notre peuple”, s’est-il exprimé face aux donateurs.

Le porte-parole de l’association des jeunes patriotes de Boena a confié qu’ils ont initié des cotisations à travers tout le village. Et ils ont également envoyé des messages aux ressortissants de leur village à l’étranger ce qui leur a permis de mobiliser la somme de 6 000 000 de francs CFA comme leur contribution à l’effort de paix. C’est de la même manière que les ressortissants de Ziga Polacé ont procédé, a expliqué Adama Gnégné.

“Nous avons fait du porte-à-porte, on a rappelé aux populations l’appel que le président du Faso a lancé de contribuer un tant soit peu pour la défense de notre pays. Les enfants, les hommes, les femmes, même les vielles personnes ont contribué. C’est ainsi qu’on a collecté pour pouvoir faire ce don”, a-t-il informé.

Pour Adama Gnégné, soutenir son pays en temps de guerre est un acte patriotique. Il a ajouté qu’aucun n’est de trop. “Et je pense que nous allons rebeloter”, a-t-il soutenu.

Willy SAGBE

Burkina 24

